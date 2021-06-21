Диетолог Ева Шишова попробовала 10 различных летних смузи и поделилась перечнем 7 лучших. Но стоит помнить, что самый вкусный смузи – только свежий, а выпивать его лучше сразу после приготовления. Густой напиток легко заменит вам десерт и не даст соблазниться на калорийные торты и другие сладости.

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7 лучших рецептов летних смузи

#1

Молоко – 150 миллилитров

Банан – 1 штука

Какао – 5 – 10 граммов

– – Финики – 2 штуки

#2

Яблоко – 1 штука

– Авокадо – 1 штука

Зелень – по вкусу

– Лайм – 1/2 штуки

#3

Банан – 1 штука

Апельсин – 1 штука

Грейпфрут – 1 штука

#4

Грейпфрут – 0,5 штуки

Апельсин – 1 штука

Морковь сладкая – 2 штуки

– Яблоко – 0,5 штуки

– Кубики льда

#5

Томаты – 3 штуки

– Корень сельдерея – 1 штука

– Черный перец, соль – щепотка

– Вода – до желаемой густоты

#6

Банан – 1 штука

Киви – 1 штука

– Авокадо – 0,5 штуки

Вода – до желаемой консистенции

– Сок лимона – 1 столовая ложка

#7

Томаты – 3 штуки

– Шпинат – 100 граммов

– Вода – до желаемой консистенции

– Щепотка соли

Во всех рецептах способ приготовления один – порезать фрукты / овощи, смешать все ингредиенты в блендере и измельчить.

Приятного аппетита!