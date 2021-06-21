Диетолог Ева Шишова попробовала 10 различных летних смузи и поделилась перечнем 7 лучших. Но стоит помнить, что самый вкусный смузи – только свежий, а выпивать его лучше сразу после приготовления. Густой напиток легко заменит вам десерт и не даст соблазниться на калорийные торты и другие сладости.

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7 лучших рецептов летних смузи

#1

  • Молоко – 150 миллилитров
  • Банан – 1 штука
  • Какао  5  10 граммов
  • Финики  2 штуки

#2

  • Яблоко  1 штука
  • Авокадо – 1 штука
  • Зелень  по вкусу
  • Лайм  1/2 штуки

#3

  • Банан – 1 штука
  • Апельсин – 1 штука
  • Грейпфрут – 1 штука

#4

  • Грейпфрут – 0,5 штуки
  • Апельсин – 1 штука
  • Морковь сладкая  2 штуки
  • Яблоко  0,5 штуки
  • Кубики льда

#5

  • Томаты  3 штуки
  • Корень сельдерея  1 штука
  • Черный перец, соль  щепотка
  • Вода  до желаемой густоты

#6

  • Банан – 1 штука
  • Киви  1 штука
  • Авокадо – 0,5 штуки
  • Вода  до желаемой консистенции
  • Сок лимона  1 столовая ложка

#7

  • Томаты  3 штуки
  • Шпинат  100 граммов
  • Вода  до желаемой консистенции
  • Щепотка соли

Приятного аппетита!

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