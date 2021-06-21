Дієтологиня Єва Шишова спробувала 10 різних літніх смузі і поділилася переліком 7 найкращих. Але варто памятати, що найсмачніший смузі – тільки свіжий, а випивати його краще відразу після приготування. Густий напій легко замінить вам десерт і не дасть спокуситися на калорійні торти та інші солодощі.

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7 найкращих рецептів літніх смузі

#1

  • Молоко – 150 мілілітрів
  • Банан – 1 штука
  • Какао – 5 – 10 грамів
  • Фініки – 2 штуки

#2

  • Яблуко – 1 штука
  • Авокадо – 1 штука
  • Зелень – на смак
  • Лайм – 1/2 штуки

#3

  • Банан – 1 штука
  • Апельсин – 1 штука
  • Грейпфрут – 1 штука

#4

  • Грейпфрут – 0,5 штуки
  • Апельсин – 1 штука
  • Морква солодка – 2 штуки
  • Яблуко – 0,5 штуки
  • Кубики льоду

#5

  • Томати – 3 штуки
  • Корінь селери – 1 штука
  • Чорний перець, сіль – щіпка
  • Вода – до бажаної густоти

#6

  • Банан – 1 штука
  • Ківі – 1 штука
  • Авокадо – 0,5 штуки
  • Вода – до бажаної консистенції
  • Сік лимона – 1 столова ложка

#7

  • Томати – 3 штуки
  • Шпинат – 100 грамів
  • Вода – до бажаної консистенції
  • Щіпка солі

Смачного!

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