Дієтологиня Єва Шишова спробувала 10 різних літніх смузі і поділилася переліком 7 найкращих. Але варто памятати, що найсмачніший смузі – тільки свіжий, а випивати його краще відразу після приготування. Густий напій легко замінить вам десерт і не дасть спокуситися на калорійні торти та інші солодощі.

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7 найкращих рецептів літніх смузі

#1

Молоко – 150 мілілітрів

Банан – 1 штука

Какао – 5 – 10 грамів

Фініки – 2 штуки

#2

Яблуко – 1 штука

Авокадо – 1 штука

Зелень – на смак

Лайм – 1/2 штуки

#3

Банан – 1 штука

Апельсин – 1 штука

Грейпфрут – 1 штука

#4

Грейпфрут – 0,5 штуки

Апельсин – 1 штука

Морква солодка – 2 штуки

Яблуко – 0,5 штуки

Кубики льоду

#5

Томати – 3 штуки

Корінь селери – 1 штука

Чорний перець, сіль – щіпка

Вода – до бажаної густоти

#6

Банан – 1 штука

Ківі – 1 штука

Авокадо – 0,5 штуки

Вода – до бажаної консистенції

Сік лимона – 1 столова ложка

#7

Томати – 3 штуки

Шпинат – 100 грамів

Вода – до бажаної консистенції

Щіпка солі

У всіх рецептах спосіб приготування один – порізати фрукти / овочі, змішати всі інгредієнти в блендері і подрібнити.

Смачного!

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