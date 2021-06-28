Идеальным вариантом станет легкая закуска из кабачков. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Валерия Чепишко.

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Легкая и вкусная закуска из кабачков

Ингредиенты (на 8 штук):

  • Кабачок – 1 штука.
  • Творожный сыр – 150 грамм.
  • Твердый сыр – 100 грамм.
  • Чеснок – 2 – 3 зубчика.
  • Зелень – пучок.
  • Томатный соус – 200 грамм.
  • Специи – по вкусу.

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Как приготовить:

  • Кабачок нужно нарезать тонкими слайсами и выложить на противень.
  • Посыпаем слайсы солью, сбрызгиваем маслом и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 – 15 минут.
  • Готовим начинку: творожный сыр, половину мелко натертого твердого сыра, измельченную зелень, чеснок, специи соединяем и тщательно перемешиваем.
  • Выкладываем начинку на кабачок и сворачиваем в рулетик.

Дно формы для запекания смазываем половиной томатного соуса, выкладываем рулетики и смазываем оставшимся томатным соусом. Сверху посыпаем оставшимся сыром и запекаем при 200 градусах до расплавления сыра,
– добавила блогер.

Как приготовить вкусную закуску: смотрите видео

 