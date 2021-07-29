Песочный мешок идеально подходит для силовой тренировки. И если вы решили бросить вызов своему телу – этот снаряд точно для вас. Сендбеґ меняет центр тяжести и ведет себя непредсказуемо, изрядно усложняя процесс.

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Есть множество различных упражнений, которые содержат динамические, интегрированные и многоплановые движения. Сегодня же тренер Екатерина Кононова показала довольно простой комплекс для круговой тренировки дома, который смогут выполнить даже новички. Айда работать над телом мечты вместе с Актив 24.

5 упражнений с песочным мешком для осложненной домашней тренировки

Упор лежа – отжимание – становая тяга: 10 повторений;

Приседания: 20 повторений;

Тяга в наклоне: 20 повторений;

Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;

Подъем ног через мешок: 20 повторений.

Все упражнения выполняйте 3 – 5 кругов. Отдыхайте между подходами до полного восстановления.