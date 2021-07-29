Песочный мешок идеально подходит для силовой тренировки. И если вы решили бросить вызов своему телу – этот снаряд точно для вас. Сендбеґ меняет центр тяжести и ведет себя непредсказуемо, изрядно усложняя процесс.
И еще Нестандартная прокачка груди: тренер показал на видео 3 взрывных упражнения
Есть множество различных упражнений, которые содержат динамические, интегрированные и многоплановые движения. Сегодня же тренер Екатерина Кононова показала довольно простой комплекс для круговой тренировки дома, который смогут выполнить даже новички. Айда работать над телом мечты вместе с Актив 24.
5 упражнений с песочным мешком для осложненной домашней тренировки
- Упор лежа – отжимание – становая тяга: 10 повторений;
- Приседания: 20 повторений;
- Тяга в наклоне: 20 повторений;
- Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;
- Подъем ног через мешок: 20 повторений.
Больше активности 4 упражнения для утренней тренировки, которые зарядят вас энергией на весь день