Пісковий мішок ідеально підходить для силового тренування. І якщо ви вирішили кинути виклик своєму тілу – цей снаряд точно для вас. Сендбеґ змінює центр ваги і поводиться непередбачувано, що неабияк ускладнює процес.
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Є безліч різних вправ, які містять динамічні, інтегровані і багатопланові рухи. Сьогодні ж тренерка Катерина Кононова показала доволі простий комплекс для кругового тренування вдома, який зможуть виконати навіть новачки. Гайда працювати над тілом мрії разом з Актив 24.
5 вправ з пісочним мішком для ускладненого домашнього тренування
- Упор лежачи – віджимання – станова тяга: 10 повторень;
- Присідання: 20 повторень;
- Тяга в нахилі: 20 повторень;
- Випади: по 15 повторень на кожну ногу;
- Підйом ніг через мішок: 20 повторень.
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