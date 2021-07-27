Ранкове тренування, крім позитивного впливу на здоров'я, допомагає вам задати правильний ритм на весь день. Розминка перед сніданком не тільки підвищує метаболізм в організмі, допомагаючи швидше худнути, а також покращує цикл сну і робить вас енергійним впродовж дня.
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Фітнес-тренер Роман Смідюк показав комплекс вправ, які можна виконувати у будь-якій точці планети.
Вправи для заняття спортом зранку
- Стрибки на одній нозі: 15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза;
- Прискорення однією ногою: 15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза;
- Випади назад з боковим стрибком: 20 секунд робота – 15 секунд пауза;
- Стрибки на височину (30 см): 20 секунд – 1-хвилинна пауза.
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