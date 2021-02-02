Закрытые из-за пандемии пабы, рестораны или другие развлекательные центры заставили людей вспомнить об увлечении, которое в свое время было очень популярными. Катание на роликовых коньках привлекает сейчас не только детей, но и людей всех возрастов.

Источник: 24 канал

Это не только хороший способ провести время на свежем воздухе, это также возможность держать свой организм в хорошей физической форме.

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Почему полезно кататься на роликах

Это эффективный способ сжигания жира. Регулярное катание на роликах 2 – 3 раза в неделю дает потерю до 1 килограмма веса. ⠀

В отличие от бега катание на роликах не перегружает суставы. Это очень важный аргумент для тех, кому за 40 лет, ведь со временем так называемая синовиальная жидкость в коленях высыхает. Неправильные физические нагрузки могут привести к тяжелым травмам и даже инвалидности.

Катаясь на роликовых коньках, вы укрепляете сердце и улучшаете работу сердечно-сосудистой системы организма.

Такие занятия также развивают мышцы ног и ягодиц. Поэтому этот вид спорта будет полезен тем людям, которые хотят придать упругость ягодицам.

Укрепляются мышцы спины и живота, что положительно влияет на осанку тела.

Улучшает мелкую моторику. Держа баланс во время катания способствует тому, что отдельные группы мышц тела начинают взаимодействовать друг с другом для поддержания равновесия. ⠀

И самое главное, роликовое катание снимает стресс. В период пандемии это отличный способ отвлечься и расслабиться.

Что нужно знать новичкам

Для первых тренировок найдите место с ровной поверхностью и наличием ограждений.

Первое время обязательно используйте защиту.

Можно воспользоваться помощью тренеров.

Как только усвоить азы роликового катания, тогда уже переходить к катанию на улице, в парке и сквере.

И самое главное! Людям, которые имеют проблемы со здоровьем спины или суставов, сначала обязательно надо посоветоваться с врачом, потому что роликовое катание является травмоопасным.

Зрелищный спорт

Кататься на роликах не только полезно, это еще и очень зрелищно. Поэтому и неудивительно, что в сети есть много увлекательных видео, которые хочется просматривать снова и снова.

Поэтому пока лежит снег и слишком холодно для того, чтобы обуть ролики, предлагаем посмотреть, как делают это другие. И как знать, возможно, именно вы вскоре также станете на роликовые коньки.

Катание на роликах снова в тренде: видео People are Awesome

Люди танцуют на роликах: видео TIKTOK REEL

Роликовое катание помогает оставаться в форме: видео Patinando por Zaragoza

Роликовое катание может быть и экстремальным: видео Steve Soanes

История одного начинающего: видео Agathe Moreau