Наступило долгожданное лето – самое время сократить количество кофеина. Диетолог Наталья Макиенко поделилась вкусным рецептом сладкого и тонизирующего напитка, который, в отличие от кофе, дает энергию, а не забирает последние силы.
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Финиковый цикорий (2 порции)
Ингредиенты
- финики – 4 – 6 штук;
- орехи вымоченные (любые подойдут) – 30 граммов;
- цикорий – 1 столовая ложка;
- вода теплая (около 60 градусов) – 150 – 200 миллилитров.
Как приготовить
- Финики поставьте вымачивать на 2 – 3 часа / ошпарьте горячей водой. Очистите кожуру и выньте косточки.
- Превратите в пюре все ингредиенты с помощью блендера.
Приятного аппетита!
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