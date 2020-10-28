Еда для похода: что разрешено брать с собой в горы
Часто туристы-новички не знают, какую пищу нужно брать с собой в горы. Существует множество различных рекомендаций, которые помогут приобрести питательный и легкий запас продуктов.
Какие продукты выбрать и что категорически нельзя брать в горы, рассказывает Active 24.
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Старайтесь не перегружать рюкзак / Фото Yugohod
Важно понимать продолжительность и сложность маршрута. В простой двухдневный поход можно взять с собой много разных вкусностей. Зато в серьезный десятидневный нужно четко рассчитать количество продуктов на человека, чтобы не нести лишнего и одновременно не голодать.
Точно не нужно брать в поход:
- консервы,
- еду в стеклянной таре,
- продукты, которые быстро портятся,
- свежие овощи и фрукты,
- сладкую воду и алкоголь.
Основное правило – не берите ничего, что сделает рюкзак тяжелым, но не дает насыщения. Вместо свежих фруктов и овощей лучше возьмите сушеные, а консервы можно заменить вяленым мясом.
Для перекуса возьмите орешки и арахисовую пасту / Фото Sport-marafon
Основой в рационе должны стать:
- крупы (гречка, рис, булгур),
- макароны,
- дегидрированные продукты (мясо и овощи),
- орешки,
- хлебцы,
- твердый сыр, сырокопченая колбаса и сало,
- чай и кофе.
В поход нужно брать пищу, которая обеспечит вас калориями надолго. В то же время продукты должны быть легкими и компактными.
Нужно помнить, что лучше не брать лишнего. Тщательно продумайте, сколько и какой пищи нужно вам на каждый прием. Крупы лучше взвесить в соответствии с количеством людей и дней похода – а не нести с собой целые пачки.
Для перекуса можно использовать галетное печенье, батончики и шоколад. Хорошо насыщают бананы, однако их лучше съесть в первый день, чтобы дальше не нести лишнего.
В походе вы тратите много калорий, поэтому всегда имейте под рукой перекус / Фото sxodim.com
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Нужно обязательно позаботиться о воде. Лучше иметь с собой не менее полутора литра в день – это без учета потребностей для приготовления пищи.
Обычно туристы дополнительно набирают воду в источниках на протяжении маршрута. Для этого хорошо иметь с собой еще одну пустую бутылку.