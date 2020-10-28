Часто туристы-новички не знают, какую пищу нужно брать с собой в горы. Существует множество различных рекомендаций, которые помогут приобрести питательный и легкий запас продуктов.

Какие продукты выбрать и что категорически нельзя брать в горы , рассказывает Active 24 .

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Старайтесь не перегружать рюкзак / Фото Yugohod

Важно понимать продолжительность и сложность маршрута. В простой двухдневный поход можно взять с собой много разных вкусностей . Зато в серьезный десятидневный нужно четко рассчитать количество продуктов на человека, чтобы не нести лишнего и одновременно не голодать .

Точно не нужно брать в поход:

консервы,

еду в стеклянной таре,

продукты, которые быстро портятся,

свежие овощи и фрукты,

сладкую воду и алкоголь.

Основное правило – не берите ничего, что сделает рюкзак тяжелым , но не дает насыщения. Вместо свежих фруктов и овощей лучше возьмите сушеные , а консервы можно заменить вяленым мясом .



Для перекуса возьмите орешки и арахисовую пасту / Фото Sport-marafon

Основой в рационе должны стать:

крупы (гречка, рис, булгур),

макароны,

дегидрированные продукты (мясо и овощи),

орешки,

хлебцы,

твердый сыр, сырокопченая колбаса и сало,

чай и кофе.

В поход нужно брать пищу, которая обеспечит вас калориями надолго . В то же время продукты должны быть легкими и компактными.

Нужно помнить, что лучше не брать лишнего . Тщательно продумайте, сколько и какой пищи нужно вам на каждый прием. Крупы лучше взвесить в соответствии с количеством людей и дней похода – а не нести с собой целые пачки.

Для перекуса можно использовать галетное печенье, батончики и шоколад . Хорошо насыщают бананы, однако их лучше съесть в первый день, чтобы дальше не нести лишнего.



В походе вы тратите много калорий, поэтому всегда имейте под рукой перекус / Фото sxodim.com

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Нужно обязательно позаботиться о воде. Лучше иметь с собой не менее полутора литра в день – это без учета потребностей для приготовления пищи.