Їжа для походу: що дозволено брати з собою в гори
Часто туристи-початківці не знають, яку їжу потрібно брати з собою в гори. Існує чимало різних рекомендацій, що допоможуть придбати поживний і легкий запас продуктів.
Які продукти вибрати та що категорично не можна брати в гори, розповідає Active 24.
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Старайтеся не перенавантажувати рюкзак / Фото Yugohod
Важливо розуміти тривалість і складність маршруту. У простий дводенний похід можна взяти з собою чимало різних смаколиків. Натомість в серйозний десятиденний потрібно чітко розрахувати кількість продуктів на людину, щоб не нести зайвого і водночас не голодувати.
Що точно не потрібно брати в похід:
- консерви,
- їжу в скляній тарі,
- продукти, що швидко псуються,
- свіжі овочі й фрукти,
- солодку воду й алкоголь.
Основне правило – не беріть нічого, що зробить рюкзак важким, але не дає насичення. Замість свіжих фруктів та овочів краще візьміть сушені, а консерви можна замінити на в'ялене м'ясо.
Для перекусу візьміть горішки й арахісову пасту / Фото Sport-marafon
Основою в раціоні мають стати:
- крупи (гречка, рис, булгур),
- макарони,
- дегідровані продукти (м'ясо й овочі),
- горішки,
- хлібці,
- твердий сир, сирокопчена ковбаса і сало,
- чай і кава.
У похід потрібно брати їжу, що забезпечить вас калоріями надовго. Водночас продукти мають бути легкими й компактними.
Потрібно пам'ятати, що краще не брати зайвого. Ретельно продумайте, скільки і якої їжі потрібно вам на кожен прийом. Крупи найкраще зважити відповідно до кількості людей і днів походу – а не нести з собою цілі пачки.
Для перекусу можна використовувати галетне печиво, батончики й шоколад. Добре насичують банани, однак їх краще з'їсти в перший день, щоб далі не нести зайвого.
У поході ви витрачаєте багато калорій, тому завжди майте під рукою перекус / Фото sxodim.com
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Потрібно обов'язково подбати про воду. Найкраще мати з собою не менше, ніж півтора літра на день – це без врахування потреб для приготування їжі.
Зазвичай туристи додатково набирають воду в джерелах протягом маршруту. Для цього добре мати з собою ще одну пусту пляшку.