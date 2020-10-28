Часто туристи-початківці не знають, яку їжу потрібно брати з собою в гори. Існує чимало різних рекомендацій, що допоможуть придбати поживний і легкий запас продуктів.

Які продукти вибрати та що категорично не можна брати в гори, розповідає Active 24.

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Старайтеся не перенавантажувати рюкзак / Фото Yugohod

Важливо розуміти тривалість і складність маршруту. У простий дводенний похід можна взяти з собою чимало різних смаколиків. Натомість в серйозний десятиденний потрібно чітко розрахувати кількість продуктів на людину, щоб не нести зайвого і водночас не голодувати.

Що точно не потрібно брати в похід:

консерви,

їжу в скляній тарі,

продукти, що швидко псуються,

свіжі овочі й фрукти,

солодку воду й алкоголь.

Основне правило – не беріть нічого, що зробить рюкзак важким, але не дає насичення. Замість свіжих фруктів та овочів краще візьміть сушені, а консерви можна замінити на в'ялене м'ясо.



Для перекусу візьміть горішки й арахісову пасту / Фото Sport-marafon

Основою в раціоні мають стати:

крупи (гречка, рис, булгур),

макарони,

дегідровані продукти (м'ясо й овочі),

горішки,

хлібці,

твердий сир, сирокопчена ковбаса і сало,

чай і кава.

У похід потрібно брати їжу, що забезпечить вас калоріями надовго. Водночас продукти мають бути легкими й компактними.

Потрібно пам'ятати, що краще не брати зайвого. Ретельно продумайте, скільки і якої їжі потрібно вам на кожен прийом. Крупи найкраще зважити відповідно до кількості людей і днів походу – а не нести з собою цілі пачки.

Для перекусу можна використовувати галетне печиво, батончики й шоколад. Добре насичують банани, однак їх краще з'їсти в перший день, щоб далі не нести зайвого.



У поході ви витрачаєте багато калорій, тому завжди майте під рукою перекус / Фото sxodim.com

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Потрібно обов'язково подбати про воду. Найкраще мати з собою не менше, ніж півтора літра на день – це без врахування потреб для приготування їжі.

Зазвичай туристи додатково набирають воду в джерелах протягом маршруту. Для цього добре мати з собою ще одну пусту пляшку.