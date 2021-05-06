Так, по мнению Андрея Невского, лень – это правильный механизм, который защищает от ненужных действий. Мы ленимся, когда не видим четкой цели или не знаем, что именно нужно делать для ее достижения. Но чаще лень возникает, когда мы не верим в свой успех.

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Если вы обвиняете себя за бездействие – прекратите!

Вы никому ничего не должны. Ни обществу, ни родным, ни даже себе. Навязанные желания всегда будут и должны вызвать лень. Откажитесь от них и живите своими собственными!



Лень помогает достичь цели альтернативными способами / Фото pixabay

Убедитесь, что ваши действия ведут в нужном направлении. Фокусируйтесь на то, что приближает к цели. Тогда и лень будет исчезать. Для похудения думайте о питании, а не об изнурительных тренировках.

У вас получится. То, что вы не могли похудеть в прошлом, не говорит о неспособности похудеть вообще! Прошлые неудачи не определяют будущее, а лишь делают вас опытнее и готовыми к настоящему успеху. Всегда верьте в себя.

Постарайтесь никогда не наказывать себя за лень, потому что это ничего не даст, кроме боли. Думайте о своих желаниях и о средствах их достижения – тогда лень со временем вообще пойдет.

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