Так, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, чего делать не стоит и какие привычки питания не работают.
Есть сладкое утром, чтобы похудеть
Альбина Комиссарова не устает повторять, что нет разницы, во сколько вы съедите конфету. Хотя утром, хоть вечером, а итог будет один: важен баланс в течение дня. Кроме того, если есть только сладкое утром, то насыщение от него не хватит надолго и вы скоро захотите есть снова.
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Не есть определенные продукты на ночь, чтобы похудеть
Чаще всего под "обстрел" попадают углеводы или молочные продукты. Понимаю, у многих сидит эта мысль глубоко, но вечером можно есть все. Если вы не переедайте в течение дня, то будете снижать вес, даже если съедаете тарелку каши на ужин,
– говорит диетолог.
Отделять одну еду от другой
По словам Альбины так делают те, кто боится несовместимости. Запомните, все продукты сочетаются. И белки животные с растительными, и огурцы с кефиром, и рыба с молоком. Может быть только ваша индивидуальная реакция на какие-то сочетания, но намеренно отделять белки от углеводов, например, смысла нет.
Насильно пить большое количество воды
Поверьте, организм не дурак и не нужно в него насильно заливать воду, потому что так надо. Следить за тем, чтобы вода была в доступе? Да. Выбирать простую воду, вместо газировки? Да. Заставлять себя пить? Нет!
– подчеркнула специалист.
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Избегать фруктов и ягод, так как в них "много сахара"
Конечно, даже самой здоровой пищи можно переесть. И фруктов рекомендуется есть не менее 500 граммов в день. Но бояться и избегать фруктов не нужно! Они богаты витаминами, минералами, а фруктозу сдерживает клетчатка. А еще Комиссарова посоветовала выбирать целые фрукты.