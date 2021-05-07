Так, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, чего делать не стоит и какие привычки питания не работают.

Есть сладкое утром, чтобы похудеть

Альбина Комиссарова не устает повторять, что нет разницы, во сколько вы съедите конфету. Хотя утром, хоть вечером, а итог будет один: важен баланс в течение дня. Кроме того, если есть только сладкое утром, то насыщение от него не хватит надолго и вы скоро захотите есть снова.

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Не есть определенные продукты на ночь, чтобы похудеть

Чаще всего под "обстрел" попадают углеводы или молочные продукты. Понимаю, у многих сидит эта мысль глубоко, но вечером можно есть все. Если вы не переедайте в течение дня, то будете снижать вес, даже если съедаете тарелку каши на ужин,

– говорит диетолог.

Отделять одну еду от другой

По словам Альбины так делают те, кто боится несовместимости. Запомните, все продукты сочетаются. И белки животные с растительными, и огурцы с кефиром, и рыба с молоком. Может быть только ваша индивидуальная реакция на какие-то сочетания, но намеренно отделять белки от углеводов, например, смысла нет.

Насильно пить большое количество воды

Поверьте, организм не дурак и не нужно в него насильно заливать воду, потому что так надо. Следить за тем, чтобы вода была в доступе? Да. Выбирать простую воду, вместо газировки? Да. Заставлять себя пить? Нет!

– подчеркнула специалист.

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Избегать фруктов и ягод, так как в них "много сахара"