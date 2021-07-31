Как пишет диетолог Андрей Невский, правильное питание – это не про модные продукты, а о балансе питательных веществ. Неважно, едите вы как гарнир киноа или гречку, главное – получить нужное для здоровья количество макро- и микронутриентов.

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Белки должны занимать не менее 20% от суточной калорийности, жиры – не менее 30%. Больше можно, меньше нельзя. Углеводы тоже не надо сводить в ноль: в день должно быть хотя бы 50 граммов, иначе в мозге пропадет привычное "топливо",

– говорит диетолог.



Дорогие и модные продукты реально заменить привычными и в разы дешевле / Фото unsplash

А вот продукты, из которых вы получаете эти нутриенты – уже на ваш вкус. Киноа стоит в 5 раз больше гречки, а по питательной ценности – равны. Спирулину легко можно заменить морской капустой, зеленые ростки пшеницы – петрушкой, а ягоды годжи – клюквой или малиной. Все эти суперфуд стали модными только благодаря усилиям маркетологов. А продуктов, из которых можно получить необходимые вещества, огромное количество, и среди них много недорогих.

Не можете позволить себе есть каждый день мясо? Чередуйте с блюдами из яиц, птицы и рыбы. Жирный лосось стоит кучу денег? Замените на сельдь или скумбрию. Свежие овощи зимой дорогие? Есть соленые – ничем не хуже,

– советует Невский.

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