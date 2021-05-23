Существуют способы, которые помогают расслабиться и лучше спать. Подробно о них рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк.

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Если вы встаете уже уставшими, если в течение дня испытываете упадок сил, подолгу не можете уснуть или просыпаетесь посреди ночи и испытываете трудности уснуть дальше, то эти советы именно для вас,

– отметил Гречанюк.

Как быстрее засыпать

1. Активность

В течение дня будьте активными. Старайтесь проходить не менее 10 тысяч шагов. По словам тренера, это поможет лучше спать.

2. Уберите гаджеты

Подсветка телевизора или мобильного телефона мешает мозгу расслабиться. Старайтесь не взаимодействовать ни с какими гаджетами за час-два до сна.

3. Пейте травяные чаи

Теплый ромашковый чай перед сном успокоит и поможет замедлить мозговые волны. Также из растительных средств эффективны валериана, пассифлора и хмель.

4. Обустройте спальное место

Во время сна должно быть комфортное положение тела. Поэтому проверьте свой матрас и подушку.

5. Температура воздуха

Оптимальная температура воздуха для сна – 20-23 градусов. В жарком помещении сложнее уснуть, поэтому важно проветривать комнату.

Сон – важное условие для хорошего самочувствия / Фото Pixabay

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6. Темнота

Для того чтобы скорее уснуть, в комнате должно быть темно. Вы можете использовать маску для глаз или плотные шторы.

7. Время сна

Для поддержания здоровья человек должен спать 7-9 часов. Позднее засыпание может вызвать проблемы со сном или привести к плохому самочувствию утром. Ложитесь спать не позднее 23:00.

8. Расслабьтесь перед сном

Примите ванну, почитайте книгу – это успокоит мозг. Можно использовать и другие методы релаксации (но не алкоголь).

9. Мелатонин

Часто проблемы со сном связаны с нехваткой мелатонина. Всего 0,3-1 миллиграмм гормона способны обеспечить легкое засыпание и качественный отдых. Это намного лучше фармакологических снотворных,

– резюмировал Антон Гречанюк.