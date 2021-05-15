Для того чтобы движение стало привычкой, следует придерживаться нескольких советов. Ими поделилась нутрициолог Ольга Усенко.
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Бывает сложно находить нужное количество шагов в день даже мне. Например: много сидела за ноутом, была в дороге, плохая погода и много других факторов. Но есть несколько советов, которые помогут каждому из нас увеличить активность в течение дня,
– отметила Усенко.
Как больше двигаться в течение дня
- Ежедневно планируйте прогулку на 30-60 минут в обед или вечер.
- Совершайте мини-прогулки по 15 минут в течение дня. По словам Ольги Усенко, день нужно разделить на три части (утро, день и вечер) и в каждую из них делать мини-прогулку.
- Для того чтобы больше двигаться, выбирайте дальние дороги к привычным местам.
- Увеличивайте расстояние к своей цели, паркуйтесь дальше от нужного места или выходите раньше из транспорта.
Ежедневно рекомендуется проходить не менее 10 тысяч шагов / Фото Pixabay
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- Если вы кого-то ожидаете, не сидите на месте – проводите время в ходьбе.
- Откажитесь от поездок на лифте, всегда ходите пешком, поднимайтесь и спускайтесь по ступенькам.
- Во время разговоров по телефону, не лежите и не сидите – ходите. Делайте все в движении.
Делайте все в движении / Фото Pixabay