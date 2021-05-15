Для того чтобы движение стало привычкой, следует придерживаться нескольких советов. Ими поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

Интересно Почему ежедневно нужно проходить 10 тысяч шагов: интересные факты

Бывает сложно находить нужное количество шагов в день даже мне. Например: много сидела за ноутом, была в дороге, плохая погода и много других факторов. Но есть несколько советов, которые помогут каждому из нас увеличить активность в течение дня,

– отметила Усенко.

Как больше двигаться в течение дня

Ежедневно планируйте прогулку на 30-60 минут в обед или вечер. Совершайте мини-прогулки по 15 минут в течение дня. По словам Ольги Усенко, день нужно разделить на три части (утро, день и вечер) и в каждую из них делать мини-прогулку. Для того чтобы больше двигаться, выбирайте дальние дороги к привычным местам. Увеличивайте расстояние к своей цели, паркуйтесь дальше от нужного места или выходите раньше из транспорта.

Ежедневно рекомендуется проходить не менее 10 тысяч шагов / Фото Pixabay

Важно Как питаться на курортах с All Inclusive: 3 пункта, которые следует запомнить

Если вы кого-то ожидаете, не сидите на месте – проводите время в ходьбе. Откажитесь от поездок на лифте, всегда ходите пешком, поднимайтесь и спускайтесь по ступенькам. Во время разговоров по телефону, не лежите и не сидите – ходите. Делайте все в движении.

Делайте все в движении / Фото Pixabay