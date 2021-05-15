Для того щоб рух став звичкою, слід дотримуватися кількох порад. Ними поділилася нутриціологиня Ольга Усенко.
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Буває складно знаходити потрібну кількість кроків в день навіть мені. Наприклад: багато сиділа за ноутом, була в дорозі, погана погода й багато інших чинників. Але є кілька порад, які допоможуть кожному з нас збільшити активність протягом дня,
– зазначила Усенко.
Як більше рухатися протягом дня
- Щодня плануйте прогулянку на 30-60 хвилин в обід чи ввечері.
- Здійснюйте мініпрогулянки по 15 хвилин протягом дня. За словами Ольги Усенко, день потрібно розділити на три частини (ранок, день і вечір) і в кожну з них робити мініпрогулянку.
- Для того щоб більше рухатися, вибирайте далекі дороги до звичних місць.
- Збільшуйте відстань до своєї мети, паркуйтесь далі від потрібного місця чи виходьте раніше з транспорту.
Щодня рекомендується проходити не менше 10 тисяч кроків / Фото Pixabay
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- Якщо ви когось чекаєте, не сидіть на місці – проводьте час у ходьбі.
- Відмовтеся від поїздок на ліфті, завжди ходіть пішки, підіймайтеся й спускайтеся сходами.
- Під час розмов телефоном, не лежіть і не сидіть – ходіть. Робіть все в русі.
Робіть все в русі / Фото Pixabay