Что съесть, чтобы похудеть?

Как говорит Невский, важен не выбор продуктов, а калорийность и баланс белков, жиров и углеводов. Вы сможете похудеть только на дефиците калорий, поэтому можно есть и бургеры, и сладости – но в меру.

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Можно ли есть вечером?

Да, и даже ночью. Полнеют не от позднего приема пищи, а от избытка калорий,

– подчеркнул диетолог.

Как убрать живот (ноги, ушки на бедрах, стороны)?

Никак. Вы не можете выбирать, где худеть. Упражнения помогут только подтянуть мышцы, но на лишний жир не повлияют, говорит специалист.

Сколько надо пить воды в день?

Пить можно в любое время, когда вы чувствуете жажду. Не нужно заливать в себя 2 литра воды в день, на похудение это не влияет.

Как отказаться от сладкого?

Если любите, не отказывайтесь. Впишите его в свою норму калорийности и худейте без стресса,

– добавил Андрей Невский.

Поможет ли похудеть интервальные голодание (кетодиета, дробное питание)?

Поможет только при условии, если создаст дефицит калорий. Но зачем себя так ограничивать? Можно эффективно худеть и с любимой едой в любое время.

Зачем пить протеин, если не качаюсь?

Протеиновые добавки – это отфильтрованный белок из обычных продуктов: молока, говядины, яиц, сои. Пить его нужно, если в рационе не хватает белка,

– советует Андрей Невский.

Можно есть до тренировки и сразу после?

По словам диетолога, лучше принимать пищу за 1 – 2 часа к нагрузке, а вот после тренировки можно поесть сразу. Или потерпите до ужина – разницы нет.

Можно ли пить жиросжигатели?

Нет, они только навредят.

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Как похудеть при диабете

Так же, как и без этой болезни – на дефиците калорий. Но придется аккуратнее снижать калорийность и соблюдать некоторые медицинские правила,

– отметил специалист.