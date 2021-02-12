Для того щоб поліпшити свою форму і побачити заповітний красивий рельєф на тілі, знадобляться спеціальні тренування. Виконувати їх можна навіть вдома.

Ефективні вправи показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Тренування на зміцнення м'язового корсету і поліпшення рельєфу тіла... Вам знадобиться килимок і, якщо ви займаєтеся спортом, візьміть гантелі для першої вправи. Їх можна замінити пляшками з водою того об'єму, який здається вам комфортним. Якщо ви початківець – можна робити вправу без обтяження,

– зазначила Медушкіна.

Вона підкреслила, що вправи – абсолютно безпечні, але при цьому ефективні.

З чого складається тренування

Коригуємо верх

Для виконання вправи беремо гантелі і тримаємо їх на рівні плечей у зігнутих руках. Витягуємо руку вгору і вперед, робимо невеликий нахил. Виконуємо по 12 повторень (3 підходи) спочатку на одну руку, потім на другу. Таз повинен бути жорстко зафіксований, а коліна трохи зігнуті.

Безпечні скручування на прес

Лягаємо на спину, ноги зігнуті, стопи – на килимку. Поперек притиснутий до підлоги. Потилиця на долонях. Плечі відриваємо від підлоги. Підборіддя спрямоване вгору, не притискаємо його до грудей. Погляд – на стелю. І виконуємо скручування маленької амплітуди. 2-3 підходи по 15 повторень,

– розповіла Медушкіна.

Гарний рельєф – реальність​ / Фото bodybuilding-and-fitness

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Зміцнюємо спину

У цій вправі потрібно лягти на живіт, руки кладемо за голову, ноги витягуємо. За словами фітнес-експертки, лікті повинні бути спрямовані точно у боки. Після чого робимо екстензію.

Піднімаємо тільки плечі, злегка затримуючись у верхній точці. Просунуті можуть витягнути руки вперед. Зовсім круті спортсмени піднімають руки і ноги одночасно. Виконуємо 2-3 підходи по 15 повторень,

– додала Катерина Медушкіна.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: