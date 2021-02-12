Как улучшить рельеф тела: простая тренировка, которую можно выполнять дома
Для того чтобы улучшить свою форму и увидеть заветный красивый рельеф на теле, потребуются специальные тренировки. Выполнять их можно даже дома.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Эффективные упражнения показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Тренировка на укрепление мышечного корсета и улучшение рельефа тела… Вам понадобится коврик и, если вы занимаетесь спортом, возьмите гантели для первого упражнения. Их можно заменить бутылками с водой того объема, который кажется вам комфортным. Если вы начинающий – можно делать упражнение без утяжеления,
– отметила Медушкина.
Она подчеркнула, что упражнения – абсолютно безопасные, но при этом эффективные.
Из чего состоит тренировка
Корректируем верх
Для выполнения упражнения берем гантели и держим их на уровне плеч в согнутых руках. Вытягиваем руку вверх и вперед, делаем небольшой наклон. Выполняем по 12 повторений (3 подхода) сначала на одну руку, потом на вторую. Таз должен быть жестко зафиксирован, а колени немного согнуты.
Безопасные скручивания на пресс
Ложимся на спину, ноги согнуты, стопы – на коврике. Поясница прижата к полу. Затылок на ладонях. Плечи отрываем от пола. Подбородок направлен вверх, не прижимаем его к груди. Взгляд – в потолок. И выполняем скручивания маленькой амплитуды. 2-3 подхода по 15 повторений,
– рассказала Медушкина.
Красивый рельеф – реальность / Фото bodybuilding-and-fitness
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Укрепляем спину
В этом упражнении нужно лечь на живот, руки кладем за голову, ноги вытягиваем. По словам фитнес-эксперта, локти должны быть направлены точно в стороны. После чего делаем экстензию.
Поднимаем только плечи, слегка задерживаясь в верхней точке. Продвинутые могут вытянуть руки вперед. Совсем крутые спортсмены поднимают руки и ноги одновременно. Выполняем 2-3 подхода по 15 повторений,
– добавила Екатерина Медушкина.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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