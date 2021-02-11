Для того щоб знизити масу тіла, підтримувати гормональний баланс і залишатися у гарній формі, важливо виконувати правильні вправи.

Комплекс кращих вправ, які можна робити у домашніх умовах, показала дієтологиня Анна Гоголєва.

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Навіщо потрібні вправи

За словами Гоголєвої, ці вправи "дарують здоров'я, заспокоюють розум і відновлюють гармонію жіночого тіла".

Вона уточнила, що комплекс також сприяє:

зниженню маси тіла щадним способом;

поліпшенню циркуляції крові і лімфи;

притоку крові до органів малого таза;

клітинному харчуванню;

поліпшенню роботи кишечника;

підтримці гормонального балансу;

поліпшенню роботи жіночих придатків, оздоровленню яєчників, матки і всієї слизової;

підвищенню лібідо;

нормалізації обміну речовин;

гнучкості тіла;

зняттю втоми і стресу.

Виконуйте щодня кілька вправ зі списку​ / Фото pixabay

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Хоча це і мій комплекс для жіночого здоров'я, він також прекрасно підійде і чоловікам: підтримає здоров'я простати, прибере затискачі, поліпшить кровообіг, прекрасно впливає на лібідо і запобігає утворенню аденом, – уточнила дієтологиня.

З чого складається тренування

Стрибки на сідницях (50 разів).

Підйом, сидячи на колінах.

Сідничний місток.

Підйом тазу з піднятими ногами.

Вправа з гнучким обручем.

Поза богині – утката Конасана.

Поза дитини з вісцеральним упором.

Берізка.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: