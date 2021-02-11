Кращі вправи для жіночого здоров'я: як їх виконувати вдома
Для того щоб знизити масу тіла, підтримувати гормональний баланс і залишатися у гарній формі, важливо виконувати правильні вправи.
Джерело:Інстаграм Анни Гоголєвої
Комплекс кращих вправ, які можна робити у домашніх умовах, показала дієтологиня Анна Гоголєва.
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Навіщо потрібні вправи
За словами Гоголєвої, ці вправи "дарують здоров'я, заспокоюють розум і відновлюють гармонію жіночого тіла".
Вона уточнила, що комплекс також сприяє:
- зниженню маси тіла щадним способом;
- поліпшенню циркуляції крові і лімфи;
- притоку крові до органів малого таза;
- клітинному харчуванню;
- поліпшенню роботи кишечника;
- підтримці гормонального балансу;
- поліпшенню роботи жіночих придатків, оздоровленню яєчників, матки і всієї слизової;
- підвищенню лібідо;
- нормалізації обміну речовин;
- гнучкості тіла;
- зняттю втоми і стресу.
Виконуйте щодня кілька вправ зі списку / Фото pixabay
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Хоча це і мій комплекс для жіночого здоров'я, він також прекрасно підійде і чоловікам: підтримає здоров'я простати, прибере затискачі, поліпшить кровообіг, прекрасно впливає на лібідо і запобігає утворенню аденом, – уточнила дієтологиня.
З чого складається тренування
- Стрибки на сідницях (50 разів).
- Підйом, сидячи на колінах.
- Сідничний місток.
- Підйом тазу з піднятими ногами.
- Вправа з гнучким обручем.
- Поза богині – утката Конасана.
- Поза дитини з вісцеральним упором.
- Берізка.
Як виконувати вправи – дивіться на відео:
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