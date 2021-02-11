Лучшие упражнения для женского здоровья: как их выполнять дома
Для того чтобы снизить массу тела, поддерживать гормональный баланс и оставаться в хорошей форме, важно выполнять правильные упражнения.
Источник:Инстаграм Анны Гоголевой
Комплекс лучших упражнений, которые можно делать в домашних условиях, показала диетолог Анна Гоголева.
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Зачем нужны упражнения
По словам Гоголевой, эти упражнения "дарят здоровье, успокаивают ум и восстанавливают гармонию женского тела".
Она уточнила, что комплекс также способствует:
- снижению массы тела щадящим способом;
- улучшению циркуляции крови и лимфы;
- притоку крови к органам малого таза;
- клеточному питанию;
- улучшению работы кишечника;
- поддержке гормонального баланса;
- улучшению работы женских придатков, оздоровлению яичников, матки и всей слизистой;
- повышению либидо;
- нормализации обмена веществ;
- гибкости тела;
- снятию усталости и стресса.
Выполняйте ежедневно несколько упражнений из списка / Фото pixabay
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Хотя это и мой комплекс для женского здоровья, он также прекрасно подойдет и мужчинам: поддержит здоровье простаты, уберет зажимы, улучшит кровоток, прекрасно влияет на либидо и предотвращает образование аденом,
– уточнила диетолог.
Из чего состоит тренировка
- Прыжки на ягодицах (50 раз).
- Подъем, сидя на коленях.
- Ягодичный мостик.
- Подъем таза с поднятыми ногами.
- Упражнение с гибким обручем.
- Поза богини – утката Конасана.
- Поза ребенка с висцеральным упором.
- Березка.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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