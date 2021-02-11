Для того чтобы снизить массу тела, поддерживать гормональный баланс и оставаться в хорошей форме, важно выполнять правильные упражнения.

Комплекс лучших упражнений, которые можно делать в домашних условиях, показала диетолог Анна Гоголева.

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Зачем нужны упражнения

По словам Гоголевой, эти упражнения "дарят здоровье, успокаивают ум и восстанавливают гармонию женского тела".

Она уточнила, что комплекс также способствует:

снижению массы тела щадящим способом;

улучшению циркуляции крови и лимфы;

притоку крови к органам малого таза;

клеточному питанию;

улучшению работы кишечника;

поддержке гормонального баланса;

улучшению работы женских придатков, оздоровлению яичников, матки и всей слизистой;

повышению либидо;

нормализации обмена веществ;

гибкости тела;

снятию усталости и стресса.

Выполняйте ежедневно несколько упражнений из списка / Фото pixabay

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Хотя это и мой комплекс для женского здоровья, он также прекрасно подойдет и мужчинам: поддержит здоровье простаты, уберет зажимы, улучшит кровоток, прекрасно влияет на либидо и предотвращает образование аденом,

– уточнила диетолог.

Из чего состоит тренировка

Прыжки на ягодицах (50 раз). Подъем, сидя на коленях. Ягодичный мостик. Подъем таза с поднятыми ногами. Упражнение с гибким обручем. Поза богини – утката Конасана. Поза ребенка с висцеральным упором. Березка.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: