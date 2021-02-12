Тренування на будь-які групи м'язів можна виконувати як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.

Комплекс вправ показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019, тренерка Катерина Кононова.

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Продовжуємо формат дім / зал. Сьогодні у нас тренування складено за "принципом зіставлення векторів". Варіант, що передбачає рівномірний вплив на організм, що виключає виникнення дисбалансу,

– зазначила Кононова.

За її словами, векторна тренування – це комбінація вправ з різним вектором рухів.

Наприклад, вертикальна тяга – тягнемо до себе і тут же жим (інший вектор) – штовхаємо від себе,

– пояснила тренерка.

З чого складається тренування

У комплексі – два двусети, які виконуються по черзі. Тренування завершується вправою пуловер.

Кожен може вибрати для себе тренування у залі або вдома / Фото

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Перший двусет (робимо 3-4 підходи):

Вертикальна тяга – 15-20 повторень;

Жим вгору – 15-20 разів.

Другий двусет: (робимо 3-4 підходи):

Горизонтальна тяга – 15-20 разів;

Жим від грудей, сидячи – 15-20 повторень.

У кінці тренування робимо вправу пуловер – 15-20 разів на 3-4 підходи.

Техніку виконання вправ – дивіться на відео: