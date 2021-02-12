Мощные упражнения на верх тела: тренер показала варианты для зала и дома
Тренировку на любые группы мышц можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Комплекс упражнений показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019, тренер Екатерина Кононова.
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Продолжаем формат дом / зал. Сегодня у нас тренировка составлена по "принципу сопоставления векторов". Вариант, предполагающий равномерное воздействие на организм, исключающее возникновение дисбаланса,
– отметила Кононова.
По ее словам, векторная тренировка – это комбинация упражнений с разным вектором движений.
Например, вертикальная тяга – тянем к себе и тут же жим( другой вектор) – толкаем от себя,
– пояснила тренер.
Из чего состоит тренировка
Каждый может выбрать для себя тренировку в зале или дома / Фото
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Первый двусет (делаем 3-4 подхода):
- Вертикальная тяга – 15-20 повторений;
- Жим вверх – 15-20 раз.
Второй двусет: (делаем 3-4 подхода):
- Горизонтальная тяга – 15-20 раз;
- Жим от груди, сидя – 15-20 повторений.
В конце тренировки делаем упражнение пуловер – 15-20 раз в 3-4 подхода.
Технику выполнения упражнений – смотрите на видео:
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