Тренировку на любые группы мышц можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.

Комплекс упражнений показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019, тренер Екатерина Кононова.

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Продолжаем формат дом / зал. Сегодня у нас тренировка составлена по "принципу сопоставления векторов". Вариант, предполагающий равномерное воздействие на организм, исключающее возникновение дисбаланса,

– отметила Кононова.

По ее словам, векторная тренировка – это комбинация упражнений с разным вектором движений.

Например, вертикальная тяга – тянем к себе и тут же жим( другой вектор) – толкаем от себя,

– пояснила тренер.

Из чего состоит тренировка

В комплексе – два двусета, которые выполняются по очереди. Тренировка завершается упражнением пуловер.

Каждый может выбрать для себя тренировку в зале или дома / Фото

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Первый двусет (делаем 3-4 подхода):

Вертикальная тяга – 15-20 повторений;

Жим вверх – 15-20 раз.

Второй двусет: (делаем 3-4 подхода):

Горизонтальная тяга – 15-20 раз;

Жим от груди, сидя – 15-20 повторений.

В конце тренировки делаем упражнение пуловер – 15-20 раз в 3-4 подхода.

Технику выполнения упражнений – смотрите на видео: