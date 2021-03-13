Про спорт і спортсменів знято безліч хороших фільмів, багато з яких засновані на реальних подіях. Кіно цієї тематики змушує повірити в себе, кинути виклик всьому звичному і згубно комфортному, підбадьоритися і почати тренуватися.

Навіть у чотирьох стінах самоізоляції можна встати з дивана, зайнятися його, стретчингом або опанувати комплекс вправ на усі групи м'язів. Підібрали для вас 5 стрічок, які надихнуть поринути у спорт з головою.

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Пеле: Народження легенди

Оригінальна назва: Pele: Birth of a Legend

Pele: Birth of a Legend Рік виходу: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 7,2

У 15 років початківець атакуючий півзахисник увійшов до складу клубу "Сантос" і забив гол у першому ж матчі. Через два роки відбувся його блискучий дебют в національній збірній на Чемпіонаті світу 1958 року в Швеції, де в фіналі він забив два м'ячі у ворота господарів. Пеле показав новий футбол і став неперевершеним спортсменом на всі часи.

Фільм Пеле: Народження легенди: дивіться трейлер

Мирний воїн

Оригінальна назва: Peaceful Warrior

Peaceful Warrior Рік виходу: 2006

2006 Рейтинг IMDb: 7,3

Дену Мілмену все в житті дається легко. Всі пророкують йому успішну спортивну кар'єру, він чудовий гімнаст, у якого всі шанси опинитися на Олімпійських іграх. Але замість посилених тренувань Ден вважає за краще проводити час з друзями, відриватися на вечірках і ганяти по місту на мотоциклах. Все змінюється, коли хлопець отримує серйозну травму, і все його блискуче майбутнє опиняється під загрозою.

Фільм Мирний воїн: дивіться трейлер

Я – Болт

Оригінальна назва: I Am Bolt

I Am Bolt Рік виходу: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 7,1

Цей фільм показує Усейна Болта не тільки очима його захоплених товаришів – не менш великих спортсменів, а й розповідає як йому далися всі його величезні заслуги перед батьківщиною і спортом. Дещо ямайський спринтер повідає про себе сам, залишаючи, втім, більше загадок і питань, ніж відповідей. Виявляється, вдома спортсмен дуже любить полінуватися на дивані і пити пиво з чипсами. Проте це не заважає йому зібрати волю в кулак і в черговий раз стати найкращим.

Фільм Я – Болт: дивіться трейлер

Історія Геббі Дуглас

Оригінальна назва: The Gabby Douglas Story

The Gabby Douglas Story Рік виходу: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 7

Габріель з дитинства захоплювалася гімнастикою. Вона із задоволенням займалася, не дивлячись на травми, сумніви і відсутність грошей. Цілеспрямованість маленької дівчинки допомогла їй увійти в історію спорту і стати першою афроамериканкою, яка отримала кілька золотих медалей на Олімпійських іграх. Все це могло залишитися неможливим, адже Габбі з народження поставили кілька складних діагнозів. Але ніякі лікарські заборони не змогли зупинити маленьку міс Дуглас в її прагненні до успіху у великому спорті.

Фільм Історія Геббі Дуглас: дивіться трейлер

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Тренер Картер

Оригінальна назва: Coach Carter

Coach Carter Рік виходу: 2005

2005 Рейтинг IMDb: 7,3

Типове американське гетто не обіцяє нічого хорошого. Тут є два шляхи для хлопців – або морг, або в'язниця. Але є люди, які хочуть зламати цей закон. І тренер Картер якраз з таких. У цій стрічці чудово показано все: відносини як всередині команди, так і на майданчику, роль тренера у вихованні командного духу і особистості кожного окремого гравця, захопленість баскетболом. А монологи тренера – це окремо взята інструкція, яку кожен може адаптувати у своєму житті. До речі, фільм заснований на реальній історії, що сталася у 1999 році в Ричмонді, штат Каліфорнія.

Фільм Тренер Картер: дивіться трейлер