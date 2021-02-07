Багато людей, які бажають схуднути, нічого не роблять, мотивуючи це тим, що не люблять спорт, а без нього схуднути не можна.

Чи обов'язково потрібно тренуватися для того, щоб знизити вагу, розповіла дієтологиня Світлана Нікітчук.

Цікаво Торти не їм, але не худну: названо ТОП-10 калорійних ПХ-продуктів

Важлива умова для зниження ваги – це дефіцит калорій. Досягається: харчуванням, тренуваннями, харчуванням і тренуваннями разом,

– зазначила Нікітчук.

Якщо у людини 20-30 кг зайвої ваги, в якості тренування допускається лише ходьба по 10 тисяч кроків щодня (незалежно від того, на доріжці або на вулиці). Це пов'язано з тим, що велика вага створює навантаження на хребет, суглоби і т.д. Тому тут важлива тільки програма харчування. А коли зайвої ваги буде менше на 60%, можна додати тренування. Якщо у людини нормальна вага (45-60 кг), але хочеться скинути пару-трійку кілограмів, тоді урізати калорії буде складно (доведеться знижувати калораж менше 1000 ккал, що негативно впливає на здоров'я). У такому випадку рекомендуються множинні кардіонавантаження і інші види тренувань і дотримуватися програми харчування.

Читайте також Ефективне тренування: як зрозуміти, чи спалюється жир

Якщо у людини зайвих 10-20 кг і повний порядок зі здоров'ям – підходити до схуднення потрібно комплексно. Повинна бути правильна програма схуднення і тренування. Спочатку робиться акцент на кардіо, потім – на силові.

Фізична активність важлива у будь-якому випадку, навіть якщо з вагою все відмінно. Ожиріння – це проблема не тільки інсуліну, це ще і мітохондріальна дисфункція. Коли ми не рухаємося, наших маленьких заводиків, що перетворюють жир на енергію (мітохондрій), стає дуже мало. Їхня кількість залежить лише від руху. Робіть хоча б мінімум для здоров'я – 10 тисяч кроків на день,

– підкреслила Нікітчук.