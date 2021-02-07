Многие люди, желающие похудеть, ничего не делают, мотивируя это тем, что не любят спорт, а без него похудеть нельзя.

Обязательно ли нужно тренироваться для того, чтобы снизить вес, рассказала диетолог Светлана Никитчук.

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Важное условие для снижения веса – это дефицит калорий. Достигается: питанием, тренировками, питанием и тренировками вместе,

– отметила Никитчук.

Если у человека 20-30 кг лишнего веса, в качестве тренировки допускается лишь ходьба по 10 тысяч шагов ежедневно (независимо от того, на дорожке или на улице). Это связано с тем, что большой вес создает нагрузку на позвоночник, суставы и т.д. Поэтому здесь важна только программа питания. А когда лишнего веса будет меньше на 60%, можно добавить тренировки. Если у человека нормальный вес (45-60 кг), но хочется сбросить пару-тройку килограммов, тогда урезать калории будет сложно (придется снижать калораж менее 1000 ккал, что негативно влияет на здоровье). В таком случае рекомендуются множественные кардионагрузки и другие виды тренировок и соблюдать программу питания.

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Если у человека лишних 10-20 кг и полный порядок со здоровьем – подходить к похудению нужно комплексно. Должна быть правильная программа похудения и тренировки. Сначала делается упор на кардио, потом – на силовые.

Физическая активность важна в любом случае, даже если с весом все отлично. Ожирение – это проблема не только инсулина, это еще и митохондриальная дисфункция. Когда мы не двигаемся, наших маленьких заводиков, превращающих жир в энергию (митохондрий), становится очень мало. Их количество зависит только от движения. Делайте хотя бы минимум для здоровья – 10 тыс шагов в день,

– подчеркнула Никитчук.