Як запевняє Андрій Невський, для спалювання жирів краще зміщувати вуглеводи на вечерю, а жири – на сніданок і обід. Фахівець розповів, чому така тактика працює.

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Зміщення вуглеводів на вечір підвищує метаболічну гнучкість – здатність організму використовувати як енергію жири. Прибираючи вуглеводи з першої половини дня, ви змушуєте організм витрачати жирові запаси.

Вечірні вуглеводи впливають на вироблення лептину (гормону насичення). Він контролює почуття голоду і підвищує комфортність схуднення. Таким чином ми можемо худнути швидше, а почуватися при цьому краще.

Вуглеводна вечеря допомагає засинати. Мабуть, кожен помічав, як закриваються очі після ситної вечері? Справа у вуглеводах. Спробуйте перенести їх на вечерю і помітите, що днем ​​ви будете енергійніші, а перед сном – сонними.

Відсутність вуглеводів у першій половині дня підвищує чутливість тканин до інсуліну. Саме інсулінорезистентність супроводжує ожиріння і стає шляхом до діабету другого типу.

Як і що правильно їсти під час схуднення

Відсувайте вуглеводну їжу (крохмалисті овочі, випічку, солодощі, фрукти і т.д.) на останні один – два прийоми їжі.

Їжте жирні продукти у першій половині дня (яйця, сир, масло, м'ясо та інші). Трохи вуглеводів на сніданок і на обід – це нормально. Але обов'язково разом з білками / жирами. Наприклад, свіжі овочі і хліб під сир з маслом.

Розподіляйте білкову їжу рівномірно протягом дня. Немає ніякої необхідності прибирати її на ранок або вечір. До того ж білок дає хорошу ситість.

А найголовніше: дотримуйтеся дефіциту калорій. Без нього не буде ніякого схуднення.

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