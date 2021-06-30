Також необхідно, щоб харчування було збалансованим. Меню на день поділилася нутриціологиня Надія Пахірко.

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Як їсти, щоб схуднути

80% результату – це харчування! Як їсти так, щоб було смачно, не було голоду, щоб всій сім'ї відразу готувати, та й ще худнути на додачу? Для прикладу наведу своє меню на один день, яке дозволяє мені вже багато років зберігати свою вагу в 46,6 кілограма,

– зазначила Пахірко.

Меню від нутриціологині розраховане на 1500 ккал. Важливо розуміти, що калорійність – це індивідуальний момент.

Сніданок 8:30

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи): 260/18/15/15.

Яєчня чи омлет з двох яєць, цілозерновий хліб з сиром (30 грамів хліба і 10 грамів сиру), половинка помідора й 1/4 солодкого перцю в яєчню. Фрукт (крім банана) – 120 грамів.

Перекус 11:30

КБЖВ: 190/14/7/17.

Натуральний йогурт 1,5% чи кефір – 250 грамів + цукрозамінник + ягоди – 100 грамів, горіхи – 5 грамів.

Обід 14:00

КБЖВ: 355/31/13/25.

М'ясо куряче без шкіри (рідко – риба) – 100 – 120 грамів. Гарнір – булгур, макарони, рис – 100 грамів у відварному вигляді, свіжі овочі – 150 грамів, заправлені олією – 5 грамів.

Важливо розуміти, що у кожного своя норма КБЖВ / Фото Pixabay

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Перекус 17:00

КБЖВ: 277/12/9/37.

Цілозерновий хліб 50 грамів + сир 25% – 30 грамів (або м'який, або плавлений сир) + фрукт (не банан) – 150 грамів.

За словами нутриціологині, також можна приготувати на перекус цілозернову випічку: оладки, млинці, коржі, мафіни та ін.

Вечеря 19:00

КБЖВ: 340/40/11/21

Салат з консервованим тунцем у власному соку (100 грамів) і сиром 25% – 30 грамів, листовим салатом – 80 грамів, сіллю та спеціями. На десерт: ягоди – 50 грамів і йогурт – 100 грамів.

Останній прийом їжі 22:00

КБЖВ: 60/4/2/6.

Нічний кефір з цукрозамінником – 150 мілілітрів.

КБЖВ за день: 1482/118/56/121.