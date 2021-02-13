Внутрішня частина стегна: як привести її до ладу у домашніх умовах

Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох жінок. Це пов'язано з безліччю причин.
Чому виникає ця проблема і як її вирішити самостійно, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Одна з найбільш проблемних зон жіночого тіла – внутрішня частина стегна. При звичайній ходьбі м'язи цієї ділянки задіюються мало, тому їм необхідно приділяти особливу увагу під час фізичних навантажень,
– зазначила Самойлова.
Вона пояснила, що шкіра на внутрішній частині стегна тонша, ніж на зовнішній, тому більш млява.
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Внутренняя часть бедра: как привести ее в порядок в домашних условиях
Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.
Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.
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