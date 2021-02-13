Внутрішня частина стегна: як привести її до ладу у домашніх умовах

13 лютого 2021 , 09:10
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Інстаграм Євгенії Самойлової

Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох жінок. Це пов'язано з безліччю причин.

Чому виникає ця проблема і як її вирішити самостійно, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Одна з найбільш проблемних зон жіночого тіла – внутрішня частина стегна. При звичайній ходьбі м'язи цієї ділянки задіюються мало, тому їм необхідно приділяти особливу увагу під час фізичних навантажень,
– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що шкіра на внутрішній частині стегна тонша, ніж на зовнішній, тому більш млява.

Що призводить до проблем з внутрішньою частиною стегна

  • Сидячий образ життя
  • Надлишкова вага
  • Довге знаходження у положенні стоячи
  • Тісний одяг
  • Занадто висока температура.

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Які вправи допоможуть

За словами тренерки, цей комплекс підійде навіть тим людям, у яких є проблеми з колінами.​
  • Відведення стегон, сидячи. За словами Самойлової, невеликий нахил корпусу назад додасть навантаження і на м'язи преса. Робимо 3 підходи по 20 разів.
  • Відведення стегна однієї ноги. Ускладнений варіант – не торкатися п'ятою підлоги. Виконуємо в 3 підходи по 15-20 разів на кожну ногу.
  • Приведення стегна, лежачи на боці. Робимо 3 підходи по 20 разів.

Як виконувати вправи – дивіться на відео:

Внутренняя часть бедра: как привести ее в порядок в домашних условиях

Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.

Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,
– отметила Самойлова.

Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.

Что приводит к проблемам с внутренней частью бедра

  • Сидячий образ жизни
  • Избыточный вес
  • Долгое нахождение в положении стоя
  • Тесная одежда
  • Слишком высокая температура.

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Какие упражнения помогут

По словам тренера, этот комплекс подойдет даже тем людям, у которых есть проблемы с коленями.
  • Отведение бедер, сидя. По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз.
  • Отведение бедра одной ноги. Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу.
  • Приведение бедра, лежа на боку. Делаем 3 подхода по 20 раз.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: