Из всех упражнений, которые вы можете добавить к своим тренировкам, "лягушачий насос" будет просто находкой. Оно поможет вам укрепить ягодичные мышцы, что позволит не только безопасно тренироваться, но и выполнять повседневные дела.

Персональная тренер Анел Пла из Нью-Йорка говорит, что "лягушачий насос" – упражнение не новое, его годами применяют в пилатесе и йоге. Она рассказала о преимуществах такой тренировки и как правильно выполнять это упражнение.

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Преимущества упражнения "лягушачий насос"

Основное преимущество "лягушачьего насоса" заключается в том, насколько хорошо он укрепляет ягодицы.

Когда ягодичные мышцы крепки, Ваш баланс улучшается, дополнительно вы получаете хороший вид. Наличие крепких ягодиц позволит вам безопасно выполнять не только тренировки, но и повседневные дела,

– говорит Анел Пла.

Более того, упражнение работает на ягодичные мышцы, не требуя дополнительных нагрузок, что делает его особенно полезным для людей с травмами коленного или голеностопного сустава.

"Лягушачий насос" также может помочь активировать мышцы ягодиц, чтобы вы могли максимально использовать движение и любые другие упражнения, ориентированные на нижнюю часть тела.

Большинство людей проводят день сидя, работая перед компьютером, или на диване и вообще не занимаясь ягодичными мышцами. В долгосрочной перспективе это может помешать вашей способности правильно задействовать все мышцы ягодиц. В разговорной форме это известно как синдром мертвой попы. Со временем это может привести к неподвижности бедра, боли в суставах и пояснице,

– объясняет тренер.

Дополнительным преимуществом этого упражнения является то, что оно прорабатывает мышцы бедра, способствуя улучшению общей подвижности.

Как делать "лягушачий насос"

Лягте на спину и сблизьте подошвы ног в положение лягушки.

Если вы делаете упражнение только с собственным весом, вы можете сжать пальцы в кулак, положить локти на пол и поднять предплечья вверх, перпендикулярно к земле. Также вы можете взять в руки гантели.

Прижмите нижнюю часть спины к полу.

Держа голову в воздухе и опираясь на ноги, сожмите ягодицы и поднимите их вверх.

Делайте пульсирующие движения, задерживаясь в верхней позиции.

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Сколько раз выполнять упражнение

Анел Пла рекомендует новичкам делать 3 подхода по 12 – 20 повторений, а более опытным спортсменам – 3 подхода по 30 – 50 повторений.

Еще один вариант от тренера – сделать максимум повторений за минуту.

Как только тренировка в формате "3 на 50" станет легкой, нужно усложнить движение, добавив полосы сопротивления или гантели. Вы также можете использовать мини-штанги, гири или слэм-шары.



Усложненное упражнение "лягушачий насос" / Фото Josefin Mansson