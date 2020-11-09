Как менее чем за год sportbank создал свое уникальное комьюнити в 100 000 клиентов и не планирует на этом останавливаться.

Чуть больше года назад sportbank вышел на рынок банковских услуг. Уже сегодня это сильный и заметный бренд в области нишевых нео- и мобильных банков в Украине. О развитии банка, планах и позиционировании бренда, рассказали основатели проекта sportbank Денис Сапрыкин и Ник Измайлов.

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Расскажите с чего все начиналось, какие были планы по завоеванию рынка и довольны вы темпами роста?

Денис Сапрыкин: В октябре 2019 года мы презентовали наш проект. Сначала вышли с бета-версией, спустя пару месяцев выпустили официальный релиз. На том этапе у нас не было агрессивного маркетинга, клиентов привлекали постепенно. Нам важно было собрать обратную связь от наших бета-тестеров. В марте подключили перфоманс-маркетинг и за последние 7 месяцев активного продвижения привлекли уже 100 000 клиентов. С точки зрения динамики и темпов роста – это достаточно быстро и опережая наш план. Команда растет, сейчас у нас уже более 300 сотрудников в Киеве и регионах.

Ник Измайлов: От себя хочу добавить, что в AppStore sportbank уже стабильно входит в ТОП-10 приложений в стране. Места время от времени меняются, но мы держимся в первой десятке.

Какая стратегия привлечения клиентов на 2021? Будете и дальше фокусироваться на спортивной нише или расширите предложение?

Ник Измайлов: Безусловно! У нас четкий и понятный портрет клиента и аудитория, которую мы хотим видеть: украинцы, увлеченные спортом. Для активных людей мы и создаем наш продукт.

Денис Сапрыкин: Соглашусь с Ником. Мы четко выбрали нишу, планируем ее и дальше придерживаться. Создавать тематические продукты, фишки, точки соприкосновения. У нас есть трехлетний план — это миллион клиентов, но думаем, что перевыполним его.

Расскажите про фишки sportbank и ключевые якорные предложения для клиентов.

Денис Сапрыкин: В мобильном банкинге клиентам важна простота и хороший сервис. Мы все время анализируем рынок, изучаем клиентов, чтобы давать самые лучшие предложения на рынке в своем сегменте. У клиента должна быть экономическая выгода от использования продукта. Помимо этого, мы завоевываем своего клиента через правильную эмоцию. Ключевое предложение по карте sportbank – это 10% кэшбека на оплату товаров в спортивной категории. Ежемесячно мы добавляем новые категории кешбека и сейчас работаем над программой лояльности "кешбек 2.0", где в дальнейшем клиенты смогут выбирать сами категории, плюс будет много партнерских предложений.

В декабре мы начинаем выдавать карты второго банка-эмитента – ТАСКОМБАНКА. И по сути становимся первым мультибанком в Украине. Это масштабирование проекта и выгодно отличает нас от других банков. ТАСКОМБАНК будет выполнять ту же функцию, что и текущий банк (лицензия, инфраструктура).

Ник Измайлов: Мы сейчас завязаны на запуске продуктов со вторым банком. Планируем всю банковскую линейку и запуск всех услуг, которые анонсировали в начале года. В ближайшее время выпускаем в нашей партнерской сети "Фокстрот" продукт "Оплата частями", планируется выход проекта "Кэшбек 2.0", а также различные спортивные предложения для целевой аудитории. Хотим сделать премиальную, валютную карту, маркетплейс, как дополнение к основному предложению в программе лояльности.

Какое ключевое предложение по кредитной карте у sportbank?

Денис Сапрыкин: Мы предлагаем клиентам кредитную карту с возможностью взять до 100 000 гривен и первый грейс-период до 120 дней. Это лучшее предложение на рынке, клиент по сути получает 4-месячную рассрочку, когда делает покупку.

Главные цели sportbank на ближайший год?

Денис Сапрыкин: Активный рост, "спортивизация" и комьюнити. Мы понимаем, что клиент очень ждет от нас спортивные продукты и фичи, после запуска проекта с ТАСКОМБАНК, мы сосредоточимся на обещанных сервисах, услугах, и в ускоренном режиме будем анонсировать все, чего ждали наши клиенты. И еще, все наши предложения и новые услуги будут направлены на то, чтобы комьюнити взаимодействовало не только с банком, но и друг с другом. И это открывает возможности для разработки новых интересных продуктов.