Як менш ніж за рік sportbank створив своє унікальне ком'юніті в 100 000 клієнтів і не планує на цьому зупинятися.

Трохи більше ніж рік тому sportbank вийшов на ринок банківських послуг. Вже сьогодні це сильний і помітний бренд в області нішевих нео- і мобільних банків в Україні. Про розвиток банку, плани і позиціонування бренду, розповіли засновники проєкту sportbank Денис Саприкін і Нік Ізмайлов.

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Розкажіть з чого все починалося, які були плани щодо завоювання ринку, і чи задоволені ви темпами зростання?

Денис Саприкін: У жовтні 2019 роки ми презентували наш проєкт. Спочатку вийшли з бета-версією, через кілька місяців випустили офіційний реліз. На тому етапі у нас не було агресивного маркетингу, клієнтів залучали поступово. Нам важливо було зібрати зворотній зв'язок від наших бета-тестерів. У березні підключили перфоманс-маркетинг і за останні 7 місяців активного просування залучили вже 100 000 клієнтів. З точки зору динаміки і темпів росту – це досить швидко і випереджаючи наш план. Команда зростає, зараз у нас уже більше ніж 300 співробітників у Києві та регіонах.

Нік Ізмайлов: Від себе хочу додати, що в AppStore sportbank уже стабільно входить до ТОП-10 додатків у країні. Місце час від часу змінюється, але ми тримаємося у першій десятці.

Яка стратегія залучення клієнтів на 2021? Будете і далі фокусуватися на спортивній ніші або розширите пропозицію?

Нік Ізмайлов: Звичайно! У нас чіткий і зрозумілий портрет клієнта і аудиторія, яку ми хочемо бачити: українці, захоплені спортом. Для активних людей ми і створюємо наш продукт.

Денис Саприкін: Погоджуюся з Ніком. Ми чітко обрали нішу, плануємо її і далі дотримуватися. Створювати тематичні продукти, фішки, точки контакту. У нас є трирічний план – це мільйон клієнтів, але думаємо, що перевиконаємо.

Розкажіть про фішки sportbank і ключові якірні пропозиції для клієнтів.

Денис Саприкін: У мобільному банкінгу клієнтам важлива простота і хороший сервіс. Ми весь час аналізуємо ринок, вивчаємо клієнтів, щоб давати найкращі пропозиції на ринку в своєму сегменті. У клієнта повинна бути економічна вигода від використання продукту. Крім цього, ми завойовуємо свого клієнта через правильну емоцію. Ключова пропозиція за картою sportbank – це 10% кешбек на оплату товарів у спортивній категорії. Щомісяця ми додаємо нові категорії кешбек і зараз працюємо над програмою лояльності "кешбек 2.0", де в подальшому клієнти можуть вибирати самостійно категорії, плюс буде багато партнерських пропозицій.

У грудні ми починаємо видавати картки другого банку-емітенту – ТАСКОМБАНК. І по суті, стаємо першим мультибанком в Україні. Це масштабування проєкту і вигідно відрізняє нас від інших банків. ТАСКОМБАНК буде виконувати ту ж функцію, що і поточний банк (ліцензія, інфраструктура).

Нік Ізмайлов: Ми зараз зав'язані на тому, щоб запустити продукти з іншим банком. Плануємо всю банківську лінійку і запуск усіх послуг, які анонсували на початку року. Найближчим часом випускаємо у нашій партнерській мережі "Фокстрот" продукт "Оплата частинами", планується вихід проєкту "Кешбек 2.0", а також різні спортивні пропозиції для цільової аудиторії. Хочемо зробити преміальну, валютну картку, маркетплейс, як додаток до основної пропозиції у програмі лояльності.

Яка ключова пропозиція за кредитною карткою у sportbank?

Денис Саприкін: Ми пропонуємо клієнтам кредитну картку з можливістю взяти до 100 000 гривень і перший грейс-період до 120 днів. Це краща пропозиція на ринку, клієнт по суті отримує 4-х місячну розстрочку, коли робить покупку.

Головні цілі sportbank на найближчий рік?

Денис Саприкін: Активне зростання, "спортивізація" і ком'юніті. Ми розуміємо, що клієнт дуже чекає від нас спортивні продукти і фічі, після запуску проєкту з ТАСКОМБАНК, ми зосередимося на обіцяних сервісах, послугах, і в прискореному темпі будемо анонсувати все, чого чекали наші клієнти. І ще, всі наші пропозиції і нові послуги будуть спрямовані на те, щоб ком'юніті взаємодіяло не лише з банком, але й один з одним. І це відкриває можливості для розробки нових цікавих продуктів.