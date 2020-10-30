Мощный маркетинг из уст в уста. Не редко за такую рекламу, а точнее рекомендацию, вас могут щедро отблагодарить.

Сегодня sportbank расскажет вам о своей реферальной (читай сарафанной) программе, и способах дополнительного заработка.

Если кратко, то за вашу активную деятельность и за то, что вы приводите друзей, которые открывают банковские карты sportbank, вам и вашим друзьям дают бонус в сумме от 55 до 105 грн за человека. Классно то, что нет никаких лимитов и ограничений: можно приглашать любое количество людей и сразу же выводить с бонусного счета на карту реальные деньги!

Интересно?

Вот пошаговая инструкция, как можно воспользоваться реферальной программой, чтобы получить денежную благодарность:

Вам нужно скачать мобильное приложение sportbank, заполнить короткую и простую анкету, получить карточку бесплатной курьерской доставкой (лайфхак: можете попросить друга, у которого уже есть карта этого банка, чтобы скинул вам свою реферальную ссылку).

(лайфхак: можете попросить друга, у которого уже есть карта этого банка, чтобы скинул вам свою реферальную ссылку). Ознакомиться с услугами банка и опциями мобильного приложения, активировать карту.

и опциями мобильного приложения, Зайти в раздел "Бонусы" , вот там и есть ваша уникальная ссылка, которую легко отправить своим знакомым и друзьям через популярные мессенджеры.

, вот там и есть ваша уникальная ссылка, которую легко через популярные мессенджеры. Ваш друг получает ссылку, скачивает по ней приложение , проходит регистрацию, оформляет и активирует карту.

, проходит регистрацию, оформляет и активирует карту. Вы оба получаете вознаграждение: приглашенный – 55 грн на карту сразу после активации карты в приложении, а пригласивший от 55 до 105 грн – в зависимости от того, на каком уровне находится.

Важное замечание: получить вознаграждение за привлеченного клиента можно в том случае, если ранее приложение не устанавливалось.

Приглашать в комьюнити sportbank можно всех: членов семьи, друзей, коллег, учеников (для тренера или инструктора). И не обязательно заниматься спортом, чтобы заинтересоваться кредитной картой sportbank, ведь помимо оферов для увлеченных активным досугом, у карты есть и другие существенные преимущества:

возобновляемый кредитный лимит до 100 000 грн;

льготный период: первый – до 120 дней с 1-го календарного дня месяца, в котором установлен кредитный лимит, далее – до 62 дней;

первый – до 120 дней с 1-го календарного дня месяца, в котором установлен кредитный лимит, далее – до 62 дней; кешбэк 10% на оплату товаров и услуг в категории "Спорт", который начисляется на собственные и кредитные средства;

на оплату товаров и услуг в категории "Спорт", который начисляется на собственные и кредитные средства; другие дополнительные категории кешбэка ежемесячно;

ежемесячно; бесплатные P2P переводы;

бесплатный выпуск и обслуживание карты.

Интересно? Давайте пробовать!