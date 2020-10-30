Потужний маркетинг з уст в уста. Нерідко за таку рекламу, а точніше рекомендацію, вас можуть щедро віддячити.

Сьогодні sportbank розповість вам про свою реферальну (читай сарафанну) програму, і способи додаткового заробітку.

Якщо коротко, то за вашу активну діяльність і за те, що ви приводите друзів, які відкривають банківські карти sportbank, вам і вашим друзям дають бонус в сумі від 55 до 105 грн за людину. Класно те, що немає ніяких лімітів і обмежень: можна запрошувати будь-яку кількість людей і відразу ж виводити з бонусного рахунку на карту реальні гроші!

Цікаво?

Ось покрокова інструкція, як можна скористатися реферальною програмою, щоб отримати грошову подяку:

Вам потрібно завантажити мобильний додаток sportbank, заповнити коротку і просту анкету, отримати картку безкоштовною кур'єрською доставкою (лайфхак: можете попросити друга, у якого вже є карта цього банку, щоб скинув вам своє реферальне посилання).

(лайфхак: можете попросити друга, у якого вже є карта цього банку, щоб скинув вам своє реферальне посилання). Ознайомитися з послугами банку і опціями мобільного додатка, активувати карту.

і опціями мобільного додатка, Зайти в розділ "Бонуси" , ось там і є ваше унікальне посилання, яке легко відправити своїм знайомим і друзям через популярні месенджери.

Ваш друг отримує посилання , завантажує за ним додаток , проходить реєстрацію, оформляє і активує карту.

, , проходить реєстрацію, оформляє і активує карту. Ви обидва отримуєте винагороду: запрошений – 55 грн на карту відразу після активації карти у додатку, а той, хто запросив, від 55 до 105 грн – залежно від того, на якому рівні знаходиться.

Важливе зауваження: отримати винагороду за залученого клієнта можна у тому випадку, якщо раніше додаток не встановлювався.​

Запрошувати в ком'юніті sportbank можна усіх: членів сім'ї, друзів, колег, учнів (для тренера або інструктора). І не обов'язково займатися спортом, щоб зацікавитися кредитною карткою sportbank, адже крім оферів для захоплених активним дозвіллям, у карти є й інші суттєві переваги:

поновлюваний кредитний ліміт до 100 000 грн;

пільговий період: перший – до 120 днів з 1-го календарного дня місяця, у якому встановлений кредитний ліміт, далі – до 62 днів;

перший – до 120 днів з 1-го календарного дня місяця, у якому встановлений кредитний ліміт, далі – до 62 днів; кешбек 10% на оплату товарів і послуг у категорії "Спорт", який нараховується на власні і кредитні кошти;

на оплату товарів і послуг у категорії "Спорт", який нараховується на власні і кредитні кошти; інші додаткові категорії кешбека щомісяця;

щомісяця; безкоштовні P2P-перекази;

безкоштовний випуск та обслуговування карти.

Цікаво? Давайте пробувати!