Спортивная одежда и аксессуары уже давно заняли место в повседневной жизни всех модников и просто активных людей. Гардероб обычного украинца теперь состоит на 50% из спортивной обуви (кроссовки, сандалии), верхней одежды (пользуются особой популярностью пуховики, ветровки и дождевики спортивных брендов) и футболок, свитшотов, худи.

Демократическая революция в одежде подарила телу свободу, а глобальная индустрия моды уже несколько лет выступает за удобство и комфорт, даже если вы собрались на церемонию награждения.

Спортивный стиль – это находка для активных и целеустремленных личностей, которые формируют ежедневные образы для повседневных луков на каждый день, для прогулок, работы и времяпрепровождения после нее. Плюс этого стиля также в том, что спортивные тренды не меняются так быстро, как тренды индустрии масс-маркет моды. Поэтому при высокой стоимости хорошей качественной спортодежды, износостойкость и актуальность моделей остается неизменной порой несколько лет, а значит и затраты не такие уж и большие.

Еще можно дорогие покупки делать в рассрочку или оплачивая банковской картой с беспроцентным кредитом, тем самым снимая нагрузку с бюджета. Ведь качественная одежда и обувь – это хорошая инвестиция, а кредитный лимит с большим льготным периодом на оплату поможет плавно обновить гардероб без финансового стресса.

Вот, например, кроссовки NIKE Adapt Auto Max с автоматической шнуровкой, которая управляется с помощью смартфона, смарт-часов и кнопок на межподошве, стоят в Украине чуть более 11 000 грн. Это очень трендовая вещь, и первый релиз этой модели состоялся год назад, в феврале 2020. За этот период обувь не утратила популярность, а производитель добавил новые расцветки. Помимо классного дизайна и современной функции самошнурования, кроссовки имеют легкий и дышащий сетчатый верх, позволяют пользователю настраивать посадку, в них есть пластина TPU для дополнительной устойчивости и вставка Max Air, обеспечивающую больше воздуха под стопой.

Если учесть, что для обычного украинца отдать сразу 11 000 гривен за обувь сложно, но желание обладать качественными актуальными и технологичными кроссовками мирового бренда есть, можно бесплатно оформить кредитную карту мобильного банка sportbank и рассчитаться за покупку лимитом. У этой карты большой льготный период и, заплатив за товар в январе, возвращать деньги беспроцентно можно частями до апреля. И приятный бонус – это спортивный кешбек 10%, который возвращается на карту после оплаты покупки и благодаря этой "скидке" можно еще и сэкономить на носки или футболку.

Не отказывайте себе в качестве и удовольствии!