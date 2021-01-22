Спортивний одяг і аксесуари вже давно зайняли місце в повсякденному житті всіх модників і просто активних людей. Гардероб пересічного українця тепер складається на 50% зі спортивного взуття (кросівки, сандалі), верхнього одягу (користуються особливою популярністю пуховики, куртки й дощовики спортивних брендів) і футболок, світшотів, худі.

Демократична революція в одязі подарувала тілу свободу, а глобальна індустрія моди вже кілька років виступає за зручність і комфорт, навіть якщо ви зібралися на церемонію нагородження.

Спортивний стиль – це знахідка для активних і цілеспрямованих особистостей, які формують щоденні образи для повсякденних луків на кожен день, для прогулянок, роботи й проведення часу після неї. Плюс цього стилю також в тому, що спортивні тренди не змінюються так швидко, як тренди індустрії мас-маркет моди. Тому при високій вартості хорошого якісного спортодягу, зносостійкість і актуальність моделей залишається незмінною іноді навіть кілька років, а значить і витрати не такі вже й великі.

Ще можна дорогі покупки робити в розстрочку або сплачуючи банківською карткою з безвідсотковим кредитом, тим самим знімаючи навантаження з бюджету. Адже якісний одяг і взуття – це гарна інвестиція, а кредитний ліміт з великим пільговим періодом на оплату допоможе плавно оновити гардероб без фінансового стресу.

Ось, наприклад, кросівки NIKE Adapt Auto Max з автоматичною шнурівкою, яка управляється за допомогою смартфона, смарт-годинника і кнопок на міжпідошві, коштують в Україні трохи понад 11 000 грн. Це дуже трендова річ і перший реліз цієї моделі відбувся рік тому, в лютому 2020. За цей період взуття не втратило популярність, а виробник додав нові кольори. Крім класного дизайну і сучасної функції самошнурування, кросівки мають легкий і дихаючий сітчастий верх, дозволяють користувачеві налаштовувати посадку, є пластина TPU для додаткової стійкості і вставка Max Air, що забезпечує більше повітря під стопою.

Якщо врахувати, що для пересічного українця віддати відразу 11 000 грн за взуття складно, але бажання володіти якісними актуальними й технологічними кросівками світового бренду є, можна безкоштовно оформити кредитну картку мобільного банку sportbank і розрахуватися за покупку лімітом. У цій картці великий пільговий період і, заплативши за товар в січні, повертати гроші безпроцентно можна частинами до квітня. І приємний бонус – це спортивний кешбек 10%, який повертається на картку після оплати покупки й завдяки цій "знижці" можна ще й заощадити на шкарпетки або футболку.

Не відмовляйте собі в якості і задоволенні!