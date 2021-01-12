С 8 января вступили в силу более жесткие карантинные ограничения и большинство заведений, ТРЦ, детских комнат, пространств для отдыха и досуга закрыты. Чем же заниматься дома, особенно если у вас есть дети? Мы сделали подборку динамичных и веселых занятий в домашних условиях для всей семьи.

Большую часть из списка можно организовать без особой подготовки и аксессуаров, а что-то можно докупить онлайн. Записывайте наши идеи и адаптируйте под себя и свои увлечения: Фитбол. Классное развлечение в домашних условиях: взрослым – полноценные тренировки с прокачкой всех зон и мышц, а детям – фан, веселье и полезное ЛФК. Скакалка. Прыжки на скакалке не требуют какой-то особой физической подготовки, но отлично укрепляют сердечно-сосудистую систему. Можно прыгать по очереди с ребенком, а можно устроить соревнования. Квест! Да, именно квест. В домашних условиях тоже можно организовать этот вид развлечений, придумав несколько смешных заданий и призы за их выполнение (попрыгать на одной ноге 15 раз, отжаться, найти спрятанный клад и так далее). Главное, не останавливайте свою фантазию, когда будете придумывать задания. Импровизированный домашний боулинг. Игра, которую можно соорудить из подручных средств. Взять мяч и несколько пластиковых бутылок, которые послужат кеглями. Чтобы сделать их яркими, наполните или обклейте цветной бумагой. Придумайте призовой фонд, а результаты записывайте на бумаге. Всем будет весело. Танцуйте! Включайте любимые хиты и резвитесь на здоровье. Или можете попробовать разучить конкретный танец (вальс, танго, хип-хоп). Найдите на ютубе обучающие ролики и пробуйте. Главное расслабиться и получать удовольствие от движений, не зацикливаясь на правильности и конечном результате. Легкий бег с воздушными шарами или пачкой крупы на голове. Шарик нужно переправить на другой конце комнаты или квартиры, не касаясь его руками. Можно на пути следования организовать небольшие препятствия. Вариант с пакетом крупы: положить его на голову и, сохраняя баланс и осанку, перенести на себе как можно больше пакетиков без потерь. Планка, приседания, наклоны. Даже такие, на первый взгляд, скучные упражнения можно превратить в веселое занятие, придумав соревнования между членами семьи и подарочный фонд, или усложняя движения. Участвовать в спортивных челенджах от мобильного банка sportbank и получать призы за выполнение заданий. Следите за анонсами на официальных страницах банка в социальных сетях (facebook, instagram, tik-tok). Пробуйте и экспериментируйте. Главное – не залеживаться на диване, не забывать, что любая физическая активность позитивно сказывается не только на внешнем виде и настроении, а еще и на здоровье человека: укрепляет функциональные способности сердечно-сосудистой системы, развивает мышцы, улучшает психологическое самочувствие. Прогулки на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности (маски, дезинфекция, дистанция) никто не запрещал.