Локдаун: чим зайнятися вдома, не забуваючи про фізичну активність
З 8 січня набрали чинності більш жорсткі карантинні обмеження і більшість закладів, спортзалів, ТРЦ, дитячих кімнат, просторів для відпочинку і дозвілля закриті. Чим же займатися вдома, особливо якщо у вас є діти? Ми зробили добірку динамічних і веселих занять в домашніх умовах для всієї родини.
Більшість із цього переліку можна організувати без особливої підготовки та аксесуарів, а щось можна докупити онлайн.
Записуйте наші ідеї та адаптуйте під себе й свої захоплення:
- Фітбол. Класна розвага в домашніх умовах: дорослим – повноцінні тренування з прокачуванням всіх зон і м'язів, а дітям – фан, веселість і корисне ЛФК.
- Скакалка. Стрибки на скакалці не вимагають якоїсь особливої фізичної підготовки, але відмінно зміцнюють серцево-судинну систему. Можна стрибати по черзі з дитиною, а можна влаштувати змагання.
- Квест! Так, саме квест. У домашніх умовах теж можна організувати цей вид розваг, вигадавши кілька смішних завдань і призи за їх виконання (пострибати на одній нозі 15 разів, віджатися, знайти захований скарб тощо). Головне, не зупиняйте свою фантазію, коли будете придумувати завдання.
- Імпровізований домашній боулінг. Гра, яку можна спорудити з підручних засобів. Взяти м'яч і кілька пластикових пляшок, що слугуватимуть кеглями. Щоб зробити їх яскравими, наповніть або обклейте кольоровим папером. Придумайте призовий фонд, а результати записуйте на папері. Всім буде весело.
- Танцюйте! Включайте улюблені хіти та рухайтесь на здоров'я. Або можете спробувати вивчити конкретний танець (вальс, танго, хіп-хоп). Знайдіть на ютубі навчальні ролики й пробуйте. Головне – розслабитися й отримувати задоволення від рухів, не зациклюючись на правильності та кінцевому результаті.
- Легкий біг з повітряними кулями або пачкою крупи на голові. Кульку потрібно переправити на інший кінець кімнати або квартири, не торкаючись її руками. Можна на шляху проходження організувати невеликі перешкоди. Варіант з пакетом крупи: покласти його на голову і, зберігаючи баланс і поставу, перенести на собі якомога більше пакетиків без втрат.
- Планка, присідання, нахили. Навіть такі, на перший погляд, нудні вправи можна перетворити на веселе заняття, придумавши змагання між членами сім'ї та подарунковий фонд, або ускладнюючи рухи.
- Брати участь в спортивних челенджах від мобільного банку sportbank і отримувати призи за виконання завдань. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках банку в соціальних мережах (facebook, instagram, tik-tok).
Пробуйте та експериментуйте. Головне – не залежуватися на дивані, не забувати, що будь-яка фізична активність позитивно позначається не тільки на зовнішньому вигляді й настрої, а ще й на здоров'ї людини: зміцнює функціональні можливості серцево-судинної системи, розвиває м'язи, покращує психологічне самопочуття. Прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням всіх запобіжних заходів і безпеки (маски, дезінфекція, дистанція) ніхто не забороняв.
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