З 8 січня набрали чинності більш жорсткі карантинні обмеження і більшість закладів, спортзалів, ТРЦ, дитячих кімнат, просторів для відпочинку і дозвілля закриті. Чим же займатися вдома, особливо якщо у вас є діти? Ми зробили добірку динамічних і веселих занять в домашніх умовах для всієї родини.

Більшість із цього переліку можна організувати без особливої ​​підготовки та аксесуарів, а щось можна докупити онлайн. Записуйте наші ідеї та адаптуйте під себе й свої захоплення: Фітбол. Класна розвага в домашніх умовах: дорослим – повноцінні тренування з прокачуванням всіх зон і м'язів, а дітям – фан, веселість і корисне ЛФК. Скакалка. Стрибки на скакалці не вимагають якоїсь особливої ​​фізичної підготовки, але відмінно зміцнюють серцево-судинну систему. Можна стрибати по черзі з дитиною, а можна влаштувати змагання. Квест! Так, саме квест. У домашніх умовах теж можна організувати цей вид розваг, вигадавши кілька смішних завдань і призи за їх виконання (пострибати на одній нозі 15 разів, віджатися, знайти захований скарб тощо). Головне, не зупиняйте свою фантазію, коли будете придумувати завдання. Імпровізований домашній боулінг. Гра, яку можна спорудити з підручних засобів. Взяти м'яч і кілька пластикових пляшок, що слугуватимуть кеглями. Щоб зробити їх яскравими, наповніть або обклейте кольоровим папером. Придумайте призовий фонд, а результати записуйте на папері. Всім буде весело. Танцюйте! Включайте улюблені хіти та рухайтесь на здоров'я. Або можете спробувати вивчити конкретний танець (вальс, танго, хіп-хоп). Знайдіть на ютубі навчальні ролики й пробуйте. Головне – розслабитися й отримувати задоволення від рухів, не зациклюючись на правильності та кінцевому результаті. Легкий біг з повітряними кулями або пачкою крупи на голові. Кульку потрібно переправити на інший кінець кімнати або квартири, не торкаючись її руками. Можна на шляху проходження організувати невеликі перешкоди. Варіант з пакетом крупи: покласти його на голову і, зберігаючи баланс і поставу, перенести на собі якомога більше пакетиків без втрат. Планка, присідання, нахили. Навіть такі, на перший погляд, нудні вправи можна перетворити на веселе заняття, придумавши змагання між членами сім'ї та подарунковий фонд, або ускладнюючи рухи. Брати участь в спортивних челенджах від мобільного банку sportbank і отримувати призи за виконання завдань. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках банку в соціальних мережах (facebook, instagram, tik-tok). Пробуйте та експериментуйте. Головне – не залежуватися на дивані, не забувати, що будь-яка фізична активність позитивно позначається не тільки на зовнішньому вигляді й настрої, а ще й на здоров'ї людини: зміцнює функціональні можливості серцево-судинної системи, розвиває м'язи, покращує психологічне самопочуття. Прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням всіх запобіжних заходів і безпеки (маски, дезінфекція, дистанція) ніхто не забороняв.