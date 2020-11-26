Все чаще магазины различных товаров, сервисы и банки предлагают сэкономить какой-то процент от стоимости покупки с помощью услуги "кешбек". Иногда это звучит слишком привлекательно и поэтому многих отпугивает: а вдруг это очередной обман или нужно будет потратить кучу сил и времени, чтобы отвоевать свои деньги. Давайте разбираться, что такое кешбек и насколько легко его получить.

Что такое кешбек и за что его дают?

Кэшбек – это возврат части средств от покупки. Какой процент возвращается – решает магазин или сервис, который предоставляет такую опцию.

Соответственно, кешбэк бывает нескольких видов:

когда возвращаются реальные деньги на счет,

когда сумма возврата переводится в бонусы, которые можно потратить на оплату товаров в этом же магазине или в сети.

Кто непосредственно выплачивает кешбэк и за счет каких средств?

Кешбэк выплачивается за счет комиссии за покупку, совершенною пользователем. Чаще всего работает такая схема: один партнер привлекает клиентов, а второй – отдает им часть своей комиссии как вознаграждение. Бывают варианты, когда эти средства выплачиваются из маркетингового бюджета компании.

Кто дает кешбэк?

Распространенная практика завлекать клиентов такими выгодными предложениями есть у интернет-магазинов электроники, бытовой техники, одежды и аксессуаров.

Есть сервисы, агрегаторы кешбэков от различных магазинов (мобильные приложения, онлайн-площадки), которые объединяют у себя на ресурсе такие предложения.

Банки сейчас активно практикуют возврат части суммы средств от покупки клиенту, который рассчитывается картой финучреждения. Получается бонус за лояльность.

Например, мобильный банк sportbank постоянно возвращает своим клиентам кешбек 10% за покупки в категории "Спорттовары и услуги". Важные условия для получения кешбэка – это оплатить картой этого банка и чтобы код торговой точки (его еще называют MCC код, Merchant Category Code, код категории продавца) правильно обозначал вид деятельности компании.

Объясним

MCC код присваивается продавцу его банком-эквайером на основании тех видов деятельности, которые есть в регистрационных документах.

Это означает, что не всегда магазину, который продает кроссовки, будет присвоен нужный для начисления кешбэка Merchant Category Cod.

МСС коды, по которым банк вам вернет кешбэк, можно посмотреть в перечне условий (в тарифах или оферте).

А вот, чтобы узнать правильный ли МСС-код на торговой точке, можно купить что-нибудь не дорогое, оплатив банковской картой, или узнать от продавца ID-номер терминала и наименование банка-эмитента.

После позвонить на горячую линию банка-эмитента и потребовать сообщить перечень МСС-кодов по терминалу с конкретным ID-номером, ведь их там может быть больше одного.

Что еще интересно, всегда стоит проверять, какой перечень услуг входит в категорию. У sportbank, например, категория "спорт" очень широкая и покрывает такие направления:

магазины спортивных товаров и одежды (в том числе их аренда),

спортивные клубы и танцевальные студии, спортивные секции и школы,

боулинг, бильярд.

Пользуясь этим знаниями и контролируя свои покупки, таким образом можно экономить до 555 грн ежемесячно. Получается приятный денежный бонус.

Что делать, если все таки код МСС был указан неверно и кешбэк не начисляется?

Сотрудники sportbank просят сохранять чек покупки и обращаться в службу поддержки. Обычно такие точки проверяются вручную и кешбэк все-таки доначисляется клиенту. Да, процедура может быть и не самая занятная, но если код торговой точки указан не верно, sportbank об этом никак не узнает, если не будет обращения от клиента, оплатившего покупку или услугу и не получившего кешбэк.

Чем кешбэк отличается от скидки?

Скидка выражается в сумме, на которую цена уже понижена и человек сразу платит конечную стоимость. А вот кешбэк учитывается в цене не сразу, а возвращается спустя определенное время на банковскую, бонусную или скидочную карту клиента с вычетом налогов.

Резюмируя, можно сказать, что кешбэк – это хороший способ экономить на ежедневных тратах, от покупки спортивной формы до оплаты аренды туристического снаряжения.