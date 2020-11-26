Все частіше магазини різних товарів, сервіси та банки пропонують заощадити якийсь відсоток від вартості покупки за допомогою послуги "кешбек". Іноді це звучить дуже привабливо і тому багатьох відлякує: а раптом це черговий обман або потрібно буде витратити купу сил і часу, щоб відвоювати свої гроші. Давайте розбиратися, що таке кешбек і наскільки легко його отримати.

Що таке кешбек і за що його дають?

Кешбек – це повернення частини коштів від покупки. Який відсоток повертається – вирішує магазин або сервіс, який надає таку опцію.

Відповідно, кешбек буває декількох видів:

коли повертаються реальні гроші на рахунок,

коли сума повернення трансформується в бонуси, які можна витратити на оплату товарів в цьому ж магазині або в мережі.

Хто безпосередньо виплачує кешбек і за рахунок яких коштів?

Кешбек виплачується за рахунок комісії за покупку, яку зробив користувач. Найчастіше працює така схема: один партнер залучає клієнтів, а інший віддає їм частину своєї комісії як винагороду. Бувають варіанти, коли ці кошти виплачуються з маркетингового бюджету компанії.

Хто дає кешбек?

Поширена практика залучати клієнтів такими вигідними пропозиціями є в інтернет-магазинів електроніки, побутової техніки, одягу та аксесуарів.

Є сервіси, агрегатори кешбеків від різних магазинів (мобільні додатки, онлайн-майданчики), які об'єднують у себе на ресурсі такі пропозиції.

Банки зараз активно практикують повернення частини суми коштів від покупки клієнтові, який розраховується карткою фінустанови. Виходить бонус за лояльність.

Наприклад, мобільний банк sportbank постійно повертає своїм клієнтам кешбек 10% за покупки в категорії "Спорттовари і послуги". Важливі умови для отримання кешбека – це оплатити карткою цього банку і щоб код торговельної точки (його ще називають MCC код, Merchant Category Code, код категорії продавця) правильно позначав вид діяльності компанії.

Пояснимо

MCC код присвоюється продавцеві його банком-еквайром на підставі тих видів діяльності, які є в реєстраційних документах.

Це означає, що не завжди магазину, який продає кросівки, буде присвоєно потрібний для нарахування кешбека Merchant Category Cod.

МСС коди, за якими банк вам поверне кешбек, можна подивитися в переліку умов (в тарифах або оферті).

А ось щоб дізнатися правильний МСС-код на торговій точці, можна купити що-небудь недороге, сплативши банківською карткою, або дізнатися від продавця ID-номер терміналу і найменування банку-емітента.

Після зателефонувати на гарячу лінію банку-емітента і попросити надати перелік МСС-кодів по терміналу з конкретним ID-номером, адже їх там може бути більше одного.

Цікаво, що завжди варто перевіряти, який перелік послуг входить в запропоновану категорію. У sportbank, наприклад, категорія "спорт" дуже широка і покриває такі напрямки:

магазини спортивних товарів і одягу (в тому числі їх оренда),

спортивні клуби та танцювальні студії, спортивні секції та школи,

боулінг, більярд.

Користуючись цими знаннями та контролюючи свої покупки, таким чином можна економити до 555 грн щомісяця. Виходить приємний грошовий бонус.

Що робити, якщо все-таки код МСС було вказано невірно і кешбек не нараховується?

Співробітники sportbank просять зберігати чек покупки й звертатися в службу підтримки. Зазвичай такі точки перевіряються вручну і кешбек все-таки донараховується клієнту. Так, процедура може бути й не дуже приємна, але якщо код торговельної точки вказано невірно, sportbank про це ніяк не дізнається, якщо не буде звернення від клієнта, який оплатив покупку або послугу і не отримав кешбек.

Чим кешбек відрізняється від знижки?

Знижка виражається в сумі, на яку ціна вже зменшена і людина платить кінцеву вартість. А ось кешбек враховується в ціні не відразу, а повертається через певний час на банківську, бонусну картку або картку знижок клієнта з вирахуванням податків.

Резюмуючи, можна сказати, що кешбек – це хороший спосіб економити на щоденних витратах, від покупки спортивної форми до оплати оренди туристичного спорядження.