Sportbank поддержал благотворительную инициативу "Щедрый Забег" и всем участникам начислит кешбэк на карту – 5 гривен за каждый километр забега. Благотворительный "Щедрый забег" состоится 19 декабря.

1 декабря фонд Семьи Загорий и благотворительная платформа Kind Challenge анонсировали Щедрый забег и призывают всех добрых людей присоединиться, несмотря на беговой опыт и спортивную подготовку.

Участие бесплатное: для этого надо зарегистрировать свою благотворительную кампанию по ссылке, собрать на выбранный благотворительный фонд любую сумму денег, а 19 декабря пробежать любую дистанцию ​​с любой точки планеты по карте в форме сердца. Те, кто соберут более 1000 гривен – получат медаль Щедрого Бегуна и станут свидетелями того, как простой бег делает настоящие чудеса! Бегуны, которые привлекут наибольшее количество денег на благотворительность, получат призы от партнеров.

Цель: с 1 по 19 декабря 2020 собрать 1000+ участников и 1000000 гривен на благотворительность для различных добрых целей (для 25 благотворительных фондов и общественных организаций).

Как принять участие в Щедром Забеге?

1 – перейти на kindchallenge.net, БЕСПЛАТНО зарегистрироваться и создать свою фандрейзинговую кампанию (в период 1-19 декабря):

в списке забегов выбирай "Щедрый забег 19 декабря",

среди перечня благотворительных фондов – тот, подопечным которого хочется помочь,

определить сумму, которую хочется собрать для выбранного фонда (от 1000 грн до ∞).

2 – готовиться к забегу и собирать запланированную сумму, делиться своими впечатлениями и результатами в соцсетях с хэштегом #givingrun #щедрийзабіг (после регистрации каждый участник получит инструкцию и ежедневные подсказки).

3 – 19 декабря пробежать свой Щедрый Забег – любую дистанцию ​​от 2 км до 42 км по карте в форме сердца с любой точки планеты (траекторию бега можно зафиксировать с помощью любого бегового трекера).

4 – получить свою медаль Щедрого Бегуна (каждому, кто соберет сумму от 1000 гривен, пришлют медаль по почте).

До 20 декабря присылайте результаты забега – если в кампании собрано от 1000 гривен, получите медаль Щедрого Бегуна. На тех, кто собрал на кампанию больше всего денег, ждут призы от партнеров.

А все-все участники получат кешбек на свою карточку sportbank в размере: количество преодоленных км Х 5 гривен (бесплатно оформить карту можно здесь).