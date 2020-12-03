Sportbank підтримав благодійну ініціативу "Щедрий Забіг" і всім учасникам нарахує кешбек на картку – 5 гривень за кожен кілометр забігу. Благодійний "Щедрий забіг" відбудеться 19 грудня.

1 грудня фонд Родини Загорій та благодійна платформа Kind Challenge анонсували Щедрий забіг та закликають всіх добрих людей приєднатись, незважаючи на біговий досвід та спортивну підготовку.

Участь безкоштовна: для цього треба зареєструвати свою благодійну кампанію за посиланням, зібрати на вибраний благодійний фонд будь-яку суму грошей, а 19 грудня пробігти будь-яку дистанцію з будь-якої точки планети по мапі у формі серця. Ті, хто зберуть понад 1000 гривень – отримають медаль Щедрого Бігуна та стануть свідками того, як простий біг робить справжні дива. Бігуни, які залучать найбільшу кількість грошей на благодійність, отримають призи від партнерів.

Мета: з 1 до 19 грудня 2020 року зібрати 1000+ учасників та 1 000 000 грн на благодійність для різних добрих цілей (для 25 благодійних фондів та громадських організацій).

Як взяти участь у Щедрому Забігу?

1 – перейти на kindchallenge.net, БЕЗКОШТОВНО зареєструватися та створити свою фандрейзингову кампанію (у період 1-19 грудня):

у списку забігів обирай "Щедрий забіг 19 грудня",

серед переліку благодійних фондів – той, підопічним якого хочеться допомогти,

визначити суму, яку хочеться зібрати для обраного фонду (від 1000 грн до ∞).

2 – готуватися до забігу та збирати заплановану суму, ділитися своїми враженнями та результатами у соцмережах з хештегом #givingrun #щедрийзабіг (після реєстрації кожен учасник отримає інструкцію та щоденні підказки).

3 – 19 грудня пробігти свій Щедрий Забіг – будь-яку дистанцію від 2 км до 42 км по мапі у формі серця з будь-якої точки планети (траєкторію бігу можна зафіксувати за допомогою будь-якого бігового трекера).

4 – отримати свою медаль Щедрого Бігуна (кожному, хто збере суму від 1000 грн, надішлють медаль поштою)

До 20 грудня надсилайте результати забігу – якщо на кампанії зібрано від 1000 гривень, отримаєте медаль Щедрого Бігуна. На тих, хто зібрав на кампанію найбільше грошей, чекають призи від партнерів.

А всі-всі учасники отримають кешбек на свою картку sportbank у розмірі: кількість подоланих км Х 5 гривень (безкоштовно оформити картку можна тут).