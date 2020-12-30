2020 был непростым для предпринимателей во всем мире. Карантин разрушил немало бизнесов и миллионам людей приходится начинать все с нуля. В Украине выбирают предпринимателей, которые в этот сложный год смогли достичь успеха в бизнесе, запустить новые проекты и привлечь инвестиции. Простыми словами – стать современными украинскими героями.

50 украинских предпринимателей соревнуются за звание "Предприниматель года" от MC.today . Среди них Денис Сапрыкин – основатель мобильного банка sportbank .

Sportbank – мобильный банк для украинцев, которые ведут активный образ жизни.

Почему банк в мобильном?

Мобильный банк – это удобно и понятно для современного клиента. Такой банк требует меньше инвестиций для реализации проекта. А еще – мобильный банк позволяет более гибко реагировать на потребности клиента и всегда предлагает несколько больше других.

Кэшбек за спорт

Sportbank возвращает своим клиентам кешбек в размере 10% за покупку товаров в категории "Спортивные товары и услуги". В эту категорию входят не только одежда и инвентарь.

Так, получить кешбэк можно за аренду спортивных магазинов и одежды, посещение спортклубов и танцевальных студий, спортивных секций и школ, а также за игру в боулинг и бильярд.

Благотворительный забег

Щедрый забег – благотворительное онлайн-событие, к которому мог присоединиться каждый украинец. Спортсмены и новички собирали средства для избранных ими благотворительных фондов.

Sportbank насчитал каждом бегуну кэшбек на карту – 5 гривен за каждый километр забега.

Сколько украинцев ведут активный образ жизни?

Sportbank начал работать в 2020 году, в период пандемии. За первые 5 месяцев работы клиентами банка стали более 100 000 украинцев. Более тысячи человек становятся клиентами банка ежедневно.

Результаты голосования будут опубликованы 25 января 2021 года. Они будут зависеть на 70% от голосов читателей, и на 30% – от оценки редакции.