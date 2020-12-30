2020 рік був непростим для підприємців в усьому світі. Карантин зруйнував чимало бізнесів і мільйонам людей доводиться починати все з нуля. В Україні обирають підприємців, які у цей складний рік змогли досягнути успіху в бізнесі, запустити нові проєкти та залучити інвестиції. Простими словами – стати сучасними українськими героями.

50 українських підприємців змагаються за звання "Підприємець року" від MC.today. Серед них Денис Саприкін – засновник мобільного банку sportbank.

Sportbank – мобільний банк для українців, які ведуть активний спосіб життя.

Чому банк в мобільному?

Мобільний банк – це зручно та зрозуміло для сучасного клієнта. Такий банк потребує менше інвестицій для реалізації проєкту. А ще – мобільний банк дає змогу більш гнучко реагувати на потреби клієнта і завжди пропонує трохи більше за інших.

Кешбек за спорт

Sportbank повертає своїм клієнтам кешбек у розмірі 10% за купівлю товарів у категорії "Спортивні товари та послуги". До цієї категорії входять не тільки одяг та інвентар.

Так, отримати кешбек можна за оренду спортивних магазинів та одягу, відвідування спортклубів і танцювальних студій, а також спортивних секцій, шкіл, і навіть за гру в боулінг та більярд.

Благодійний забіг

Щедрий забіг – благодійний онлайн-захід, до якого міг приєднатися кожен українець. Спортсмени та новачки збирали кошти для обраних ними благодійних фондів.

Sportbank нарахував кожному бігуну кешбек на картку – 5 гривень за кожен кілометр забігу.

Скільки українців ведуть активний спосіб життя?

Sportbank розпочав працювати у 2020 році, в період пандемії. За перших 5 місяців роботи клієнтами банку стали понад 100 тисяч українців. Більше тисячі людей стають клієнтами банку щодня.

Результати голосування будуть оприлюднені 25 січня 2021 року. Вони будуть залежати на 70% від голосів читачів, та на 30% – від оцінки редакції.

А ти підтримуєш Sportbank? Голосуй на сайті MC.today до 13 січня 2021 року.