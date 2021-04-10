З віком до схуднення треба підходити особливо: ніяких голодувань, дієт та виснажливих тренувань. Дієтологиня Надія Пахірко розповіла, на що звернути увагу у період спалювання зайвих кілограмів.

Харчування

Дотримуйтесь балансу всіх поживних речовин. Це важливо для гормонального фону і енергії. Для збереження м'язової маси і вироблення колагену їжте більше білка. Жири теж потрібні, для вироблення жіночих статевих гормонів. Вживайте менше простих вуглеводів і рафінованих продуктів та більше клітковини, радить Надія Пахірко.

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Розраховуйте норму калорійності білків, жирів та вуглеводів, враховуючи, що швидкість метаболізму знижується щорічно на 1%,

– нагадала дієтологиня.

Важливо рухатися

Займайтеся спортом, але не треба робити все підряд. Потрібна система, яка враховує ваші потреби. Болить спина – робіть спеціальні вправи, потрібно живіт підтягнути – виберіть програму для цього. Силові вправи теж потрібні, але грамотні. Не забувайте про суглоби і зв'язки.

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Доглядайте за обличчям

Не думайте, що вже пізно і нічого не допоможе. Ніякі уколи робити не треба – є ефективні вправи для підтяжки обличчя і скорочення зморшок. Головне – виконувати регулярно,

– додала Пахірко.