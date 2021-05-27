Як зізнається дієтолог Андрій Невський, він часто готує з того, що є в холодильнику. Сьогодні стали у пригоді банани, з яких чоловік приготував дієтичний кекс. Але нагадав при цьому, що цей десерт для другої половини дня.

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Інгредієнти

  • дуже стиглі банани – 3 штуки;
  • звичайний банан – 1 штука;
  • яйця – 2 штуки;
  • цукор – 200 грамів;
  • вершкове масло (82,5% жирності) – 40 грамів;
  • борошно – 230 грамів;
  • розпушувач для тіста – 10 грамів;
  • натуральний або штучний ванільний цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

  1. Змішайте цукор з ванільним цукром в одній місткості, борошно і розпушувач – в іншій.
  2. Перетворіть дуже стиглі банани в пюре за допомогою блендера або виделки.
  3. Додайте в миску з цукром яйця, збийте до білої піни.
  4. Додайте туди ж розм'якшене вершкове масло і бананове пюре, збийте.
  5. Висипте порціями борошно, акуратно збиваючи.
  6. Змастіть форму маслом та вилийте туди суміш.
  7. Поріжте звичайний банан кружечками і прикрасьте суміш.
  8. Запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин.

Смачного!

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