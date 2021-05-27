Як зізнається дієтолог Андрій Невський, він часто готує з того, що є в холодильнику. Сьогодні стали у пригоді банани, з яких чоловік приготував дієтичний кекс. Але нагадав при цьому, що цей десерт для другої половини дня.
І ще Полунична галета: швидкий рецепт смачного пирога для тих, хто на дієті
Інгредієнти
- дуже стиглі банани – 3 штуки;
- звичайний банан – 1 штука;
- яйця – 2 штуки;
- цукор – 200 грамів;
- вершкове масло (82,5% жирності) – 40 грамів;
- борошно – 230 грамів;
- розпушувач для тіста – 10 грамів;
- натуральний або штучний ванільний цукор – 1 чайна ложка.
Спосіб приготування
- Змішайте цукор з ванільним цукром в одній місткості, борошно і розпушувач – в іншій.
- Перетворіть дуже стиглі банани в пюре за допомогою блендера або виделки.
- Додайте в миску з цукром яйця, збийте до білої піни.
- Додайте туди ж розм'якшене вершкове масло і бананове пюре, збийте.
- Висипте порціями борошно, акуратно збиваючи.
- Змастіть форму маслом та вилийте туди суміш.
- Поріжте звичайний банан кружечками і прикрасьте суміш.
- Запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин.
Смачного!
Читайте також Лате, еспресо та капучино: яку каву можна пити тим, хто худне, а від якої – краще відмовитися