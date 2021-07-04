Мало хто знає, що овочі мають різну користь в залежності від свого кольору. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Колір багатьох овочів, фруктів і ягід обумовлений вмістом у них натуральних пігментів, багато з яких – бета-каротин, лікопін, зеаксантин, алліцин, антоціани належать до антиоксидантів (групи каротиноїдів і флавоноїдів). Відомі їхні профілактичні властивості щодо, наприклад, захворювань серцево-судинної системи, деяких онкологічних захворювань, катаракти. Вони потрібні для нормального росту та розвитку дітей,

– зазначила Фус.

Чим корисні овочі певного кольору

Фіолетові чи блакитні (антоцианин) овочі знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, а також нормалізують кров'яний тиск і рівень холестерину.

(антоцианин) овочі знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, а також нормалізують кров'яний тиск і рівень холестерину. Червоні (лікопін) овочі знижують ризик розвитку раку і захищають серце.

(лікопін) овочі знижують ризик розвитку раку і захищають серце. Помаранчеві чи жовті (бета-каротин) овочі зміцнюють імунітет і поліпшують здоров'я очей.

(бета-каротин) овочі зміцнюють імунітет і поліпшують здоров'я очей. Білі чи коричневі (алліцин) – покращують пам'ять, знижують ризик хвороб серця і судин. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості.

(алліцин) – покращують пам'ять, знижують ризик хвороб серця і судин. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості. Зелені (хлорофіл) знижують ризик онкологічних захворювань і активізує клітинне дихання.

Щодня в раціоні має бути 400 грамів овочів / Фото Pixabay

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Скільки овочів потрібно їсти

У день необхідно вживати не менше 400 грамів овочів і 200 грамів фруктів. За словами Світлани Фус, співвідношення овочів і фруктів у раціоні має становити 2:1.⁣⁣⠀

Овочі та зелень мають бути в кожному прийомі їжі. Ягоди та невеликий фрукт можуть бути як десерт.

Їжте якомога більше різнокольорових різноманітних овочів, фруктів і ягід. Вони – важлива складова здорового харчування. Слідкуйте, щоб у вашій тарілці кожен день (навіть взимку) з'являлися кольори веселки, а половину порції становили овочі та фрукти (звичайно, з переважанням овочів),

– резюмувала дієтологиня.