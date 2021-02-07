Фрукти є дуже корисним продуктом. Вони містять безліч вітамінів і мінералів, але вживати їх потрібно обережно.

Скільки фруктів на день можна їсти, і в який час, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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У холодну пору року так хочеться загорнутися в ковдру і пити гарячий чай. Але у чаї вітамінів і мінералів для організму мало! А от фрукти добре підійдуть для бадьорості і здоров'я,

– зазначила Фус.

У чому користь фруктів

Дієтологиня пояснила, що фрукти є джерелом вітамінів, мінералів, флавоноїдів, фітоестрогенів, біологічно активних речовин антиоксидантної та інших видів дії, легко засвоюваних вуглеводів і органічних кислот.

Більшість фруктів містять мало калорій, а от сухофрукти – калорійні. Також фрукти є основними джерелами харчових волокон (клітковини).

Нерозчинні фракції клітковини позитивно впливають на моторику кишечника. Розчинні фракції клітковини, в свою чергу, впливають на зниження рівня холестерину в організмі людини і знижують постпрандіальний (після прийому їжі) рівень цукор в крові. Крім цього, клітковина забезпечує відчуття ситості,

– рознила Фус.

Фрукти є джерелом багатьох важливих компонентів​ / Фото pixabay

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Коли краще їсти фрукти

Фрукти містять багато простих цукрів (в тому числі фруктозу), тому їх краще вживати у першій половині дні. А от увечері їх їсти не рекомендують.

За словами дієтологині, ягоди і фрукти допоможуть зміцнити імунітет і підтримувати життєвий тонус, тому рекомендується включати їх в меню.

Фрукти – це добре, але це їжа для першої половини дня. Звичайно, один з'їдений фрукт ввечері не призведе до різкого збільшення ваги. Як і у випадку з будь-яким іншим продуктом. Тут основна шкода в регулярному прийомі ввечері фруктових десертів,

– наголосила дієтологиня.

У день дорослій людині рекомендується з'їдати приблизно 300 грам ягід і фруктів. Така доза не зашкодить фігурі.