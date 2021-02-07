Когда и сколько фруктов есть, чтобы не набрать вес: ответ Фус
Фрукты являются очень полезным продуктом. Они содержат множество витаминов и минералов, но употреблять их нужно осторожно.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Сколько фруктов в день можно есть, и в какое время, рассказала диетолог Светлана Фус.
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В холодное время года так хочется завернуться в одеяло и пить горячий чай. Но в чае витаминов и минералов для организма мало! А вот фрукты хорошо подойдут для бодрости и здоровья,
– отметила Фус.
В чем польза фруктов
Диетолог пояснила, что фрукты являются источником витаминов, минералов, флавоноидов, фитоэстрогенов, биологически активных веществ антиоксидантного и других видов действия, легко усвояемых углеводов и органических кислот.
Большинство фруктов содержат мало калорий, а вот сухофрукты – калорийны. Также фрукты являются основными источниками пищевых волокон (клетчатки).
Нерастворимые фракции клетчатки положительно влияют на моторику кишечника. Растворимые фракции клетчатки, в свою очередь, влияют на снижение уровня холестерина в организме человека и снижают постпрандиальный (после приема пищи) уровень сахар в крови. Кроме этого, клетчатка обеспечивает ощущение сытости,
– разъяснила Фус.
Фрукты являются источником многих важных компонентов / Фото pixabay
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Когда лучше есть фрукты
Фрукты содержат много простых сахаров (в том числе фруктозу), поэтому их лучше употреблять в первой половине дне. А вот вечером их есть не рекомендуется.
Фрукты – это хорошо, но это еда для первой половины дня. Конечно, один съеденный фрукт вечером не приведет к резкому увеличению веса. Как и в случае с любым другим продуктом. Здесь основной вред в регулярном приеме вечером фруктовых десертов,
– подчеркнула диетолог.⠀
В день взрослому человеку рекомендуется съедать примерно 300 грамм ягод и фруктов. Такая доза не навредит фигуре.
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