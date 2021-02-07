Фрукты являются очень полезным продуктом. Они содержат множество витаминов и минералов, но употреблять их нужно осторожно.

Сколько фруктов в день можно есть, и в какое время, рассказала диетолог Светлана Фус.

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В холодное время года так хочется завернуться в одеяло и пить горячий чай. Но в чае витаминов и минералов для организма мало! А вот фрукты хорошо подойдут для бодрости и здоровья,

– отметила Фус.

В чем польза фруктов

Диетолог пояснила, что фрукты являются источником витаминов, минералов, флавоноидов, фитоэстрогенов, биологически активных веществ антиоксидантного и других видов действия, легко усвояемых углеводов и органических кислот.

Большинство фруктов содержат мало калорий, а вот сухофрукты – калорийны. Также фрукты являются основными источниками пищевых волокон (клетчатки).

Нерастворимые фракции клетчатки положительно влияют на моторику кишечника. Растворимые фракции клетчатки, в свою очередь, влияют на снижение уровня холестерина в организме человека и снижают постпрандиальный (после приема пищи) уровень сахар в крови. Кроме этого, клетчатка обеспечивает ощущение сытости,

– разъяснила Фус.

Фрукты являются источником многих важных компонентов / Фото pixabay

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Когда лучше есть фрукты

Фрукты содержат много простых сахаров (в том числе фруктозу), поэтому их лучше употреблять в первой половине дне. А вот вечером их есть не рекомендуется.

По словам диетолога, ягоды и фрукты помогут укрепить иммунитет и поддерживать жизненный тонус, поэтому рекомендуется включать их в меню.

Фрукты – это хорошо, но это еда для первой половины дня. Конечно, один съеденный фрукт вечером не приведет к резкому увеличению веса. Как и в случае с любым другим продуктом. Здесь основной вред в регулярном приеме вечером фруктовых десертов,

– подчеркнула диетолог.⁣⁣⠀

В день взрослому человеку рекомендуется съедать примерно 300 грамм ягод и фруктов. Такая доза не навредит фигуре.