Не займайтеся самообманом: Фус розповіла, коли найкраще починати худнути

Для того щоб позбутися від зайвої ваги, не існує ідеального часу. Найголовніше – бажання людини.

Коли і як починати худнути, щоб це не відбилося на здоров'ї, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Напевно, дочекаюся весни... Або осені – тоді овочі та фрукти у достатку. Гаразд, з понеділка точно почну! Ні, з 1-го числа... Зізнайтеся, ловили себе хоч раз на подібних думках?

– зазначила Фус.

Вона наголосила, що не буває ідеального часу для схуднення, а всі "міфи про сезонні біоритми" крутяться біля різних дієт, які не лише негативно впливають на здоров'я, але і провокують підвищення ваги.

Кращий час для схуднення – коли людина хоче і готова зайнятися собою​ / Фото pixabay

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Не займайтеся самообманом! Ідеального часу на шляху до здорового способу життя не існує! Як і продуктів для схуднення або диво-масажу для спалювання жиру,

– додала дієтологиня.

За словами Світлани Фус, для ефективного і при цьому безпечного зниження ваги потрібна консультація тренера, дієтолога, ендокринолога, психолога і реабілітолога. Крім того, важливо, щоб людина сама хотіла схуднути і докладала для цього зусилля.

Не занимайтесь самообманом: Фус рассказала, когда лучше всего начинать худеть

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, не существует идеального времени. Самое главное – желание человека.

Когда и как начинать худеть, чтобы это не отразилось на здоровье, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Наверное, дождусь весны... Или осени – тогда овощи и фрукты в изобилии. Ладно, с понедельника точно начну! Нет, с 1-го числа... Признайтесь, ловили себя хоть раз на подобных мыслях?⁣⁣

– отметила Фус.

Она подчеркнула, что не бывает идеального времени для похудения, а все "мифы о сезонных биоритмах" крутятся возле различных диет, которые не только негативно влияют на здоровье, но и провоцируют повышение веса.

Лучшее время для похудения – когда человек хочет и готов заняться собой / Фото pixabay

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Не занимайтесь самообманом! Идеального времени на пути к здоровому образу жизни не существует! Как и продуктов для похудения или чудо-массажа для сжигания жира,

– добавила диетолог.

По словам Светланы Фус, для эффективного и при этом безопасного снижения веса нужна консультация тренера, диетолога, эндокринолога, психолога и реабилитолога. Кроме того, важно, чтобы человек сам хотел похудеть и прилагал для этого усилия.